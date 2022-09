Granița Norvegiei, monitorizată cu un elicopter cu senzori după mobilizarea anunțată de Putin. Oficial de la Oslo: ”'Vom închide frontiera rapid dacă este necesar”

Norvegia poate impune o interdicţie asupra intrării turiştilor ruşi similară celei introduse de Finlanda în această săptămână, a anunţat vineri ministrul norvegian al justiţiei Emilie Enger Mehl, potrivit Reuters.

''Vom închide frontiera rapid dacă este necesar şi schimbări pot surveni fără preaviz. Au existat puţine sosiri în Norvegia comparativ cu Finlanda şi situaţia este diferită aici'', a menţionat Mehl.

Norvegia va poziţiona la graniţă un elicopter dotat cu senzori în contextul creşterii riscului de trecere ilegală a frontierei, după ce Rusia a anunţat prima mobilizare publică de după Al Doilea Război Mondial.

Norvegia, care nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte din spaţiul Schengen, a păstrat deschisă graniţa sa din zona arctică cu Rusia, unde recent numărul sosirilor a crescut la câteva sute pe zi.

Confruntată cu o creştere puternică a numărului de intrări din Rusia, Finlanda şi-a închis frontierele pentru cetăţenii ruşi cu vize turistice în spaţiul Schengen.

Anunţul Moscovei privind mobilizarea parţială pentru războiul din Ucraina, care s-a tradus printr-o creştere a numărului de intrări din Rusia în Finlanda, "a avut un impact semnificativ" asupra deciziei, a explicat ministrul finlandez al afacerilor externe, Pekka Haavisto.

