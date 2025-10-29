Norvegia devine prima țară NATO care desfășoară un roi operațional de drone autonome

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:42
Roi de drone/FOTO:X/@newsinaday

Armata Norvegiei a primit oficial sistemul autonom de drone Valkyrie, devenind astfel prima țară membră a NATO care implementează un „roi” de drone capabil să acționeze în mod coordonat, informează portalul DroneXL.

Tehnologia a fost dezvoltată de compania Six Robotics, în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetări în Domeniul Apărării (FFI). Sistemul este conceput pentru misiuni complexe de recunoaștere, supraveghere și informare militară (ISR) și combină un nivel ridicat de autonomie cu o coordonare avansată între aparate.

Potrivit dezvoltatorilor, mai multe drone pot opera simultan sub controlul unui singur operator uman – un pas care ar putea contribui la reducerea presiunii asupra personalului militar, o problemă semnalată frecvent de Alianță.

Directorul tehnologic al Six Robotics, Jan Dyre Bjerknes, a explicat că sistemul Valkyrie este „în continuă dezvoltare”.

„Pentru a crea soluții eficiente, trebuie să lucrăm direct cu operatorii din teren. Doar prin testare practică putem vedea ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit”, a spus acesta.

Norvegia a testat deja Valkyrie în exerciții comune cu Suedia și Finlanda, demonstrând compatibilitatea sistemului cu forțele aliate. Detaliile tehnice specifice, inclusiv raza de acțiune și capacitățile de comunicare, rămân clasificate din motive de securitate.

Sistemele de tip „roi” de drone sunt considerate o inovație strategică pentru NATO, oferind avantaje semnificative în misiuni de recunoaștere și răspuns rapid, în special în teatre de operațiuni cu risc ridicat.

