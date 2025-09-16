Asaltul online al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism trebuie să înceteze, cere Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc solicită măsuri ferme pentru combaterea 'asaltului online' al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism.

'IICCMER atrage din nou atenția asupra asaltului online al campaniilor de nostalgie după comunism și de dezinformare și evidențiază necesitatea unor măsuri ferme pentru combaterea acestui fenomen periculos pentru democrație și pentru securitatea națională.

În același timp, Institutul își declară solidaritatea față de procurorul general al României, Alex Florența, și consideră raportul prezentat astăzi un pas crucial făcut în lupta împotriva războiului hibrid coordonat de Federația Rusă și care s-a manifestat vizibil în spațiul public în ultimul an', precizează IICCMER într-un comunicat de presă.

IICCMER amintește că Parchetul General a identificat patru tipuri majore de narative utilizate din 2022 pentru a manipula opinia publică în momente cheie, primul tipar și cel mai important fiind narativa identitar-nostalgică.

De-a lungul timpului, arată sursa citată, IICCMER a atras atenția asupra existenței unor campanii coordonate de propagandă a ideologiilor specifice regimurilor totalitare, inclusiv în acest an, când a transmis către CNA o solicitare de destructurare a unei rețele ce includea zeci de mii de troli și boți, care postau conținut fals și nostalgico-totalitar pe rețelele sociale, contribuind la răspândirea unei imagini eronate despre istoria recentă a României.

