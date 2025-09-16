Asaltul online al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism trebuie să înceteze, cere Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:27
321 citiri
Asaltul online al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism trebuie să înceteze, cere Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Nicolae Ceaușescu, discurs / FOTO: Hepta

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc solicită măsuri ferme pentru combaterea 'asaltului online' al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism.

'IICCMER atrage din nou atenția asupra asaltului online al campaniilor de nostalgie după comunism și de dezinformare și evidențiază necesitatea unor măsuri ferme pentru combaterea acestui fenomen periculos pentru democrație și pentru securitatea națională.

În același timp, Institutul își declară solidaritatea față de procurorul general al României, Alex Florența, și consideră raportul prezentat astăzi un pas crucial făcut în lupta împotriva războiului hibrid coordonat de Federația Rusă și care s-a manifestat vizibil în spațiul public în ultimul an', precizează IICCMER într-un comunicat de presă.

IICCMER amintește că Parchetul General a identificat patru tipuri majore de narative utilizate din 2022 pentru a manipula opinia publică în momente cheie, primul tipar și cel mai important fiind narativa identitar-nostalgică.

De-a lungul timpului, arată sursa citată, IICCMER a atras atenția asupra existenței unor campanii coordonate de propagandă a ideologiilor specifice regimurilor totalitare, inclusiv în acest an, când a transmis către CNA o solicitare de destructurare a unei rețele ce includea zeci de mii de troli și boți, care postau conținut fals și nostalgico-totalitar pe rețelele sociale, contribuind la răspândirea unei imagini eronate despre istoria recentă a României.

AUR, denunţ penal la Parchetul General. Acuză Guvernul şi AEP de împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în București VIDEO
AUR, denunţ penal la Parchetul General. Acuză Guvernul şi AEP de împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în București VIDEO
Partidul condus de George Simion a anunțat marți seară, 16 septembrie, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul și AEP nu organizează alegerile parțiale în...
Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul
Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul
Consilierul local Cristian Leocan (USR) din comuna Periș, județul Ilfov, anunță că a depus plângere la Poliție, după ce ar fi fost amenințat, inclusiv cu moartea, de către nepoata...
#nostalgie comunism, #campanii dezinformare, #IICCMER, #asalt online , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum e organizata apararea antiaeriana a NATO in Europa si cat de eficienta e in respingerea dronelor rusesti
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR, denunţ penal la Parchetul General. Acuză Guvernul şi AEP de împiedicarea exercitării drepturilor electorale pentru că nu organizează alegerile în București VIDEO
  2. Asaltul online al campaniilor de dezinformare și nostalgie după comunism trebuie să înceteze, cere Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
  3. Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul
  4. Victor Ponta a recunoscut. Unde a greșit în mariajul cu Daciana Sârbu: „Așa suntem noi, bărbații”
  5. Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
  6. Poliția a deschis un dosar penal pe tema amenințărilor primite de George Simion. Plângerea depusă de liderul AUR
  7. Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
  8. Președintele ANAF spune că lui Klaus Iohannis i s-a comunicat suma datorată după pierderea procesului, iar imobilul trebuie predat
  9. Nicușor Dan spune că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride rusești în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin”
  10. Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!