Cealaltă „față” a Evaluării Naționale: „Aș recomanda să nu se împăuneze nimeni cu notele copiilor”. Legătura dintre medii și sărăcie

Peste 170.000 de absolvenți de clasa a VIII-a din România au susținut Evaluarea Națională, primul examen catalogat „important” pentru ei, cel care le va permite să continue studiile.

Conform rezultatelor afișate de Ministerul Educației, prezența la examen a fost de 95,3%. Primele date centralizate arată că doar 65 de absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10 (zece), față de 429 (în anul 2023) și 221 (în anul 2022).

Cu toate acestea unii dintre profesori, experți în Educație, spun răspicat: „notele de 10 sunt importante, muncite”, însă elevii, profesorii și părinții ar trebui să înțeleagă că nota de la Evaluarea Națională nu reflectă în mod total nivelul cunoștințelor pe care l-au acumulat.

„Notele sunt importante, muncite desigur. Însă, la acest moment, conform instrumentelor oferite de Ministerul Educației, media 10 sau 9.95 nu arată o imagine foarte clară a ceea ce înseamnă copil de 10 la Limba Română, la Matematică sau la Geografie. Spun asta, deoarece ar trebui să avem rapoarte clare despre ce presupune evaluarea copiilor, dacă știu să folosească în mod practic informațiile. Dar sunt pași importanți, copiii și profesorii au acces la multe instrumente digitale care îi ajută să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe.

Cu toate acestea, aș recomanda să nu se împăuneze nimeni cu notele copiilor, nici părinții, nici profesorii. Nota obținută la un examen poate fi și o conjunctură favorabilă sau nefavorabilă. Să nu punem presiune pe copii, să-i motivăm mai mult, să le identificăm punctele forte și să lucrăm pe plusuri, mai puțin pe minusuri”, asta aș recomanda după Evaluarea Națională, a precizat Ioana Matei -Coteț, profesor și consilier școlar, voluntar „Salvați Copiii”, pentru Ziare.com.

Alexandra Ivanovici, profesor la o școală privată din Capitală, consideră că elevii trebuie încurajați, felicitați atunci când promovează un examen, când obțin nota 10, însă adulții trebuie să le transmită că această notă ”nu este scopul în viață”.

Profesor: „Nu m-aș baza pe clasamentele cu mediile de 10”

„Eu le-aș spune să fie suficient de motivați, de energici, pentru atingerea obiectivelor lor realiste: un liceu cu profil care li se potrivește, pași spre viitorul lor, spre a fi oameni care știu să se bucure de viață, implicit de eșec. Nu m-aș baza pe clasamentele cu mediile de 10, poate mulți au învățat doar programa pentru Evaluare Națională, ceea ce nu mi se pare în regulă”, a subliniat sursa citată.

Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și joi, 29 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00). Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Mediile și sărăcia. Cum sunt influențate notele de nivelul de trai

O analiză a organizației „Salvați Copiii” arată că, în 2023, rezultatele elevilor la Evaluarea Națională reflectă inegalitățile socio-economice dintre regiunile de dezvoltare ale României. Astfel, regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, care se regăsesc constant în aproape toate analizele comparative ale Uniunii Europene ca fiind cele mai sărace zone ale Europei (38,2%, respectiv 37,1% – 2022), au cele mai multe medii sub 5 (27,8%, respectiv 29,5) la Evaluarea Națională. De asemenea, regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, afectată în egală măsură de sărăcie (44,7%), înregistrează ponderi modeste ale mediilor peste 5, în vreme ce mediile elevilor din regiunile București-Ilfov și Nord-Vest (sub 5, doar 17,5% și 22,8%), semnificativ mai bune decât în toate celelalte regiuni, coincid cu un nivel al sărăciei severe chiar de două ori mai scăzut față de restul țării (17,5% și, respectiv 17,7%). În aceste regiuni, copiii trăiesc în familii cu venituri mai mari și, în plus, beneficiază de o infrastructură școlară adecvată și programe educaționale mai bine structurate, ceea ce poate contribui la performanțe academice mai bune, spun experții de la „Salvați Copiii”.

