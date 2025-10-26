Telefonul pe silențios, noua formă de detox digital. Notificările te stresează fără să-ți dai seama. Cum explică psihologii

Autor: Gabriela Georgescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 23:47
389 citiri
Mulți oameni aleg în ultimul timp să-și țină telefonul pe mod silențios. Potrivit psihologilor, această decizie nu este întâmplătoare: notificările, apelurile și vibrațiile constante pot distrage atenția, cresc nivelul de stres și anxietate și scad capacitatea de concentrare.

„Foarte multe notificări cresc nivelul de stres și de anxietate. Dacă ne ținem telefonul pe silențios, putem filtra informația pe care o primim, iar creierul nostru o să fie mai liber și poate prioritiza mai eficient ce are de făcut”, explică Cristina Georgescu, psihoterapeut și director al unei platforme de sănătate mintală, potrivit

Cum ne afectează notificările: 23 de minute pierdute pentru fiecare întrerupere

Un studiu realizat de o universitate din Coreea de Sud arată că fiecare apel sau notificare ne scoate brusc din ritmul de lucru. În medie, este nevoie de aproape 23 de minute pentru ca o persoană să își recapete complet concentrarea după o întrerupere. Într-o săptămână de lucru, asta înseamnă ore întregi de productivitate pierdute, doar din cauza telefonului.

De aceea, mulți preferă să controleze singuri momentul în care răspund la mesaje sau apeluri. „Să fie pe vibrații, ca să nu deranjez”, spune un tânăr. O tânără adaugă: „Am și sleep mode și work mode. Pe sleep mode doar mama și tata mă pot suna”.

Fenomenul este confirmat și de specialiștii din domeniul tehnic. „Am observat o tendință de a lăsa telefonul pe silent. Mai bine de jumătate din dispozitivele care ajung la noi sunt deja setate așa”, spune Raul Coman, reprezentant al unui service de telefoane.

De la apeluri la aplicații: cum s-a schimbat rolul telefonului

Sociologii susțin că telefonul și-a pierdut treptat funcția clasică de dispozitiv pentru apeluri și a devenit un instrument pentru social media, divertisment și organizarea vieții personale.

„Faza entuziasmului în utilizarea telefonului a trecut. Telefonul încă rămâne, dar nu neapărat ca telefonul clasic, ci pentru utilizarea în social media sau pentru alte formule”, explică Ioan Hosu, sociolog.

Aceeași tendință este confirmată și de o cercetare realizată în Marea Britanie de o companie din domeniul tehnologiei: descărcările de aplicații pentru tonuri de apel au scăzut cu aproape 25%, pe măsură ce tot mai mulți utilizatori aleg să-și păstreze dispozitivele pe modul silențios.

