Summer Black Friday 2024: Reduceri fabuloase pe Notino.ro în această vară!

Summer Black Friday 2024 se apropie cu pași repezi, iar Notino.ro pregătește reduceri impresionante pentru toți iubitorii de frumusețe și îngrijire personală. În perioada 8-14 iulie, Notino oferă reduceri de până la 40% la o gamă largă de produse esențiale pentru vară.

Sunteți în căutarea unui nou parfum, a unui gel de duș miraculos sau a unui uscător de păr nou? Grație campaniei Black Friday 2024 pe Notino, puteți achiziționa toate produsele dorite cu până la 30% reducere. Trebuie doar să introduceți codul de reducere „summerapp” în coș. Și asta nu e tot! Dacă faceți cumpărături prin intermediul aplicației de mobil, veți primi în plus încă 3% reducere. Așa că începeți cumpărăturile din confortul de acasă!

Printre produsele vedetă se numără cele destinate îngrijirii pielii. Cremele de zi și de noapte, serurile revitalizante, măștile faciale și exfoliantele sunt disponibile la reduceri considerabile, permițându-vă să aveți grijă de tenul vostru fără a face compromisuri de calitate.

Căutați un nou parfum care să vă însoțească în zilele de vară? Pătrundeți alături de noi în lumea parfumurilor la Notino, unde găsiți mii de parfumuri de brand, ape de parfum, ape de toaletă și spray-uri de corp. Mizați pe clasici garantați sub forma unor bestseller-uri de la cele mai renumite branduri mondiale.

Poate că nu ați încercat încă minunatul serviciu Try it First. Este suficient să comandați un produs din oferta Try it First și vă vom trimite împreună cu acesta o mostră gratuită pentru a-l încerca. Astfel, înainte de a despacheta parfumul mare, veți încerca mostra și veți putea decide dacă parfumul este pe placul dvs. Dacă nu este, nicio problemă. Vom trimite un curier să ridice coletul și vă vom rambursa banii, inclusiv costurile de livrare.

În timpul Notino Summer Black Friday vă puteți reîmprospăta și geanta cosmetică. Un nou rimel, ruj, fond de ten, paletă cu farduri de ochi sau ojă de unghii? Nicio problemă! Iar dacă vă este teamă să cumpărați cosmetice fără să le încercați, dispunem de Oglinda virtuală, prin care puteți folosi camera pentru a încerca nuanța de ruj, fard de obraz sau fard de ochi care vi se potrivește.

În plus, la fond de ten, există imediat sub preț butonul Găsiți-vă nuanța potrivită, care în funcție de răspunsurile la trei întrebări despre tenul dvs. vă va alege nuanța exactă care să arate ca a doua dvs. piele. Creme de zi și de noapte, seruri, măști faciale și exfoliante sau creme de ochi. Toate acestea și multe altele sunt ascunse în categoria Ten, de unde puteți achiziționa produsele dorite la un preț mai avantajos chiar acum. Aveți posibilitatea de a încerca și cosmeticele coreene mult apreciate sau de a vă reface proviziile de produse dermato-cosmetice pentru ten sensibil.

În categoria Păr veți găsi nu doar o mulțime de șampoane, balsamuri, vopsele, produse de styling sau chiar uleiuri de îngrijire, ci și aparate electrice pentru păr. Dacă aveți impresia că vechiul dvs. uscător de păr nu mai face față și doriți să îl înlocuiți cu un model nou, mai performant, aveți ocazia unică de a economisi cu Notino Summer Black Friday. Pe lângă uscător de păr, puteți cumpăra și ondulator, placă de păr, foehn sau trimmer ori aparat de tuns.

În timpul cumpărăturilor, consultați neapărat și secțiunea Sănătate, unde în cadrul Notino Summer Black Friday vă puteți face provizii de vitamine și alte suplimente alimentare, alimente sănătoase sau echipamente sportive.

Nu ratați ocazia de a achiziționa produse de lux la prețuri reduse: Summer Black Friday este momentul perfect pentru a vă răsfăța și a economisi în același timp. Vizitați Notino.ro între 8 și 14 iulie și descoperiți toate ofertele incredibile pregătite pentru voi!

