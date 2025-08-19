Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie

Anchetă declanșată după decesul unor bebeluși internați la terapie intensivă a unui spital din Italia. Autoritățile investighează circumstanțele contaminării cu bacterii care proveneau din dozatoarele de detergent utilizate pentru igienizarea tetinelor.

Autoritățile vor să afle modul în care detergentul a devenit sursa infecției.

Doi nou-născuți se aflau internați în secția de terapie intensivă a spitalului din Bolzano și au murit la distanță de câteva ore unul de celălalt, ceea ce a declanșat o anchetă de amploare în spitalul din Italia, arată Antena 3 CNN, care citează La Stampa.

În acest timp, toate gravidele au fost mutate la alte spitale pentru a evita noi situații de acest gen până la aflarea exactă a cauzei morții bebelușilor.

Bebelușii ar fi decedat, conform primelor date din anchetă, din cauza bacteriei Serratia marcescens pe care au luat-o în spital. Ancheta a scos la iveală că respectiva bacterie se afla în duzele și dozatoarele de săpun folosite pentru spălarea tetinelor și a biberoanelor.

Anchetatorii au mai multe ipoteze, dar până la definitivarea anchetei s-a deschis un dosar pentru omor din culpă, iar în așteptarea primelor concluzii se vor dispune autopsii care să furnizeze mai multe date.

Ads