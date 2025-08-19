Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 12:00
509 citiri
Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie
Autoritățile anchetează cauza morții FOTO /Hepta

Anchetă declanșată după decesul unor bebeluși internați la terapie intensivă a unui spital din Italia. Autoritățile investighează circumstanțele contaminării cu bacterii care proveneau din dozatoarele de detergent utilizate pentru igienizarea tetinelor.

Autoritățile vor să afle modul în care detergentul a devenit sursa infecției.

Doi nou-născuți se aflau internați în secția de terapie intensivă a spitalului din Bolzano și au murit la distanță de câteva ore unul de celălalt, ceea ce a declanșat o anchetă de amploare în spitalul din Italia, arată Antena 3 CNN, care citează La Stampa.

În acest timp, toate gravidele au fost mutate la alte spitale pentru a evita noi situații de acest gen până la aflarea exactă a cauzei morții bebelușilor.

Bebelușii ar fi decedat, conform primelor date din anchetă, din cauza bacteriei Serratia marcescens pe care au luat-o în spital. Ancheta a scos la iveală că respectiva bacterie se afla în duzele și dozatoarele de săpun folosite pentru spălarea tetinelor și a biberoanelor.

Anchetatorii au mai multe ipoteze, dar până la definitivarea anchetei s-a deschis un dosar pentru omor din culpă, iar în așteptarea primelor concluzii se vor dispune autopsii care să furnizeze mai multe date.

Cadavrul unui șofer de TIR român, găsit de autoritățile italiene la două zile după dispariție
Cadavrul unui șofer de TIR român, găsit de autoritățile italiene la două zile după dispariție
Corpul tânărului român dispărut după o scufundare în apropiere de Moglia a fost recuperat miercuri dimineață, la capătul a două zile de căutări, au comunicat autoritățile italiene....
NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase
NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase
În cadrul unei misiuni NASA lansate pe 1 august cu SpaceX, echipajul Crew-11 a primit mostre de bacterii patogene, printre care E. coli și două tipuri de Salmonella. Scopul este de a studia cum...
#nou nascuti, #decedati, #Italia, #ancheta, #bacterii, #contaminare , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
ObservatorNews.ro
Cat costa si de unde poate fi cumparat sacoul purtat de Zelenski la intalnirea cu Trump de la Casa Alba
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
  2. Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție
  3. Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii
  4. Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie
  5. Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
  6. Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare
  7. Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
  8. Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat
  9. Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei
  10. Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare