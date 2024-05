Revolte în Noua Caledonie: 6 persoane au murit. Macron a convocat din nou consiliul de apărare VIDEO

Emmanuel Macron, președintele Franței care a convocat săptămâna trecută consiliul de apărare în care s-a decis declararea stării de urgenţă în Noua Caledonie, unde 6 persoane şi-au pierdut viaţa în timpul revoltelor, a convocat din nou consiliul de apărare, pentru luni seară, 20 mai, la ora 19.30, relatează AFP.

Vineri, 17 mai, şeful guvernului i-a primit la Matignon pe liderii parlamentari din toate partidele pentru un „schimb de opinii” privind criza, în cadrul căruia s-a pus problema unei posibile prelungiri a stării de urgenţă.

🚨🇦🇺🇫🇷Australian Prime Minister Anthony Albanese declares he is ready to deploy Australian troops to New Caledonia to help France quash the local indigenous natives who are protesting against French colonial oppression. "The situation is really concerning. The Australian… pic.twitter.com/UDT0FYTZjt — Aussie Cossack (@aussiecossack) May 20, 2024

Deputaţii şi Senatul trebuie să îşi dea acordul pentru prelungirea acestei măsuri peste 12 zile, adică până în seara zilei de 27 mai. Un proiect de lege era „în pregătire” la sfârşitul săptămânii, dar, potrivit deputatului Sacha Houlié (Renaissance), guvernul spera încă să excludă această opţiune la sfârşitul weekendului de Rusalii, luni, dacă situaţia „s-ar fi îmbunătăţit” în arhipelagul Noua Caledonie.

France has sent another 600 soldiers to New Caledonia in an attempt to restore order on the islands that are located East of Australia. The anti-France riots from the indigenous people, making up 40% of the pop. are spreading quickly. Via @PawelSokala pic.twitter.com/PEprUJKP0B — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2024

La faţa locului, poliţia a desfăşurat o operaţiune de amploare pentru a recâştiga controlul asupra drumului care leagă Nouméa de aeroportul său, dovadă a hotărârii de a restabili ordinea „cu orice preţ”, după cum a insistat Louis Le Franc, Înaltul comisar francez în Noua Caledonie.

🇳🇨🇫🇷 Macron is trying very hard to hide the true scale of the disaster in New Caledonia. Information from the island flows out very sparingly. Social networks and instant messengers are blocked on the island, and the entry of journalists is completely restricted now. France has… https://t.co/bRUqcuAN2S pic.twitter.com/TtnlaZ3Xbp — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 19, 2024

Sunt aşteptate alte decizii privind amânarea sau nu a Congresului, care trebuie să ratifice până la sfârşitul lunii iunie reforma contestată a corpului electoral din Noua Caledonie, cauza izbucnirii violenţelor, şi privind crearea unei „misiuni de dialog” pentru a ajunge la un „acord global” între partidele pro-independenţă şi cele loialiste.