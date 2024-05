Vastă operațiune a forțelor de ordine franceze în Noua Caledonie, după revoltele violente VIDEO

Statul francez a lansat duminică o vastă operaţiune a forţelor de ordine în arhipelagul său din Pacificul de Sud, Noua Caledonie, pentru a debloca drumul spre aeroport, după şase morţi în şase zile de revolte împotriva unei reforme electorale, notează AFP.

Această operaţiune ”cu peste 600 de jandarmi urmăreşte să recâştige controlul complet asupra drumului principal de 60 de kilometri dintre Nouméa şi aeroport”, a anunţat ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, într-un mesaj pe X.

Une grande opération de plus de 600 gendarmes, dont une centaine du GIGN, est lancée en ce moment même en Nouvelle-Caledonie visant à reprendre totalement la maîtrise de la route principale de 60 km entre Nouméa et l’aéroport. Courage et fermeté à nos gendarmes pour rétablir…