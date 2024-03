Cum au ajuns creditele ”Prima Casă” să fie mai scumpe decât cele ipotecare. Soluția la care apelează românii pentru a-și micșora considerabil ratele

Programul „Noua Casă” 2024, vechiul „Prima Casă”, a fost lansat recent și a adus schimbări. Unul dintre principalele avantaje rămâne avansul mic la achiziționarea unei locuințe, însă noutatea este că doar pentru locuințele de până în 70.000 de euro. Pentru locuințele de peste acest prag se cere un avans de 15%, la fel ca la creditele ipotecare standard.

La un credit Noua Casă, dobânda este variabilă pe toată perioada. Specialiștii în creditare spun că la un credit ipotecar se poate opta între dobândă fixă sau variabilă pe toată perioada de creditare sau fixă o anumită perioadă. Ceea ce înseamnă că dobânda va putea fi mai mică.

Rata la un credit Noua Casă pentru un credit de 280.000 lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobânda de 7,71 (IRCC+1,90%) este de 2.029 lei, potrivit finzoom.ro. Pe de altă parte, aceeași sumă, aceeași perioadă, la un credit ipotecar cu dobândă fixă, apoi variabilă (5.79% fixă în primii 3 ani, ulterior variabilă IRCC + 2.10%), rata ar fi de 1.641 lei.

Rata la creditul ipotecar cu dobândă fixă 3 ani este mai mică cu aproape 400 de lei decât rata lunară la un credit Noua Casă. Dezavantajul la creditul ipotecar este un avans mai mare, de 15%.

Valentin Anghel, broker de credite, a declarat pentru Ziare.com că soluția pentru cei care au un credit „Noua Casă” și vor rate mai mici, dar în același timp să scadă și din „creditul principal” mai mult, este refinanțarea cu dobândă fixă. Acest proces ar putea aduce economii de câteva sute de lei pe lună.

Specialistul în creditare ne-a oferit și un exemplu cu calcule concrete.

„O persoană a obținut creditul Noua Casă în anul 2021, pe o perioadă de 240 luni, în suma de 290.000 lei, iar în prezent are o dobândă de 2% + IRCC adică 7.97% / an la care se mai adaugă și comisionul plătit anul către Fondul de Garantare, ceea ce înseamnă că are o rată de 2377,5 lei, formată din dobândă 1781,47 lei + principal/capital 596,03 lei (principalul reprezentând ceea ce rambursează efectiv din soldul creditului). La momentul actual, soldul creditului este în valoare de 267.630,71 lei”, a declarat Valentin Anghel, broker de credite.

Dacă persoana în cauză refinanțează acum printr-un credit ipotecar cu dobândă fixă 3 ani, 5.79%, pe exact aceeași perioadă rămasă de plată și anume 208 luni, rata ar fi 2041,43 lei și ar fi formată din dobânda 1291,32 lei + principal/credit 750,11 lei.

„Astfel putem observa că refinanțarea este cea mai bună opțiune, deoarece principalul/capitalul/creditul rambursat în urma refinanțării este mai mare decât cel rambursat la creditul inițial. Adică la creditul inițial principalul era în valoare de 596,03 lei iar dobânda era in valoare de 1781,47 lei cu o rată totală de 2377,5 lei, în timp ce în urma refinanțării principalul rambursat este în valoare de 750,11 lei iar dobânda este 1291,32 lei, având o rata totală de 2041,43 lei. În această situație, avem o rată lunară mai scăzută cu 336 lei și un principal mai mare de rambursat”, a adăugat Valentin Anghel.

Noua casă

Programul Noua Casă 2024 a devenit operaţional, după ce plafonul de garantare aprobat de Ministerul de Finanţe, în valoare de un miliard de lei, a fost alocat celor 16 finanţatori înscrişi în program.

Noua Casă rămâne un produs de creditare avantajos, atât prin avansul minim solicitat, cât şi prin comisioanele de administrare reduse anul acesta cu 50% (de la 0,30% pe an la 0,15% pe an, calculat la soldul garanţiei).

O altă modificare adusă programului, în ediţia 2024, este reducerea cu 30% a onorariilor notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror altor acte care se încheie, cu anumite excepţii prevăzute în mod expres în legislaţia incidentă.

Astfel, românii care doresc să-şi achiziţioneze o locuinţă pot apela la una dintre băncile partenere - Alpha Bank, BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, Libra Internet Bank, OTP Bank, EXIM Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank şi Techventures Bank - pentru întocmirea dosarului de credit şi înaintarea acestuia către FNGCIMM, în vederea obţinerii garanţiei de stat.

De la lansarea Programului Prima Casă, în anul 2009, până la finele lunii decembrie 2023, au fost acordate 333.219 garanţii şi promisiuni de garantare în valoare totală de 31,57 miliarde lei, ce au susţinut credite în valoare de 63,8 miliarde de lei. Rata de default efectivă a garanţiilor este de 0,316%, aceasta situându-se cu mult sub rata de neperformanţă a creditelor aferente debitorilor persoane fizice pe întregul sistem bancar.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii IFN este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

