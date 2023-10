Imagini fabuloase cu jucătorii de rugby din echipa Noii Zeelande: ce au făcut aceștia cu o mașină care le bloca autocarul VIDEO

Jucătorii din echipa de rugby a Noii Zeelande au demonstrat ce înseamnă să fii o echipă pe teren și în afara lui.

Puternicii jucători de rugby din naționala Noii Zeelande s-au mobilizat și au mutat o mașină de tip SUV care stătea în calea autocarului lor.

Imaginile, publicate pe contul de X al All Blacks, au făcut deliciul publicului. Pe același cont, jucătorii Noii Zeelande au mai fost filmați cum mută bagajele dintr-o mână în alta, demonstrând o disciplină și o unitate de fier.

Noua Zeelandă va juca împotriva Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale, partidă care are loc vineri, de la ora 22.00, pe Stade de France (Paris).

Teamwork on and off the field 🚌

See more of the best bits from the Front Row Daily Show exclusively on NZR+ 📺 https://t.co/0HHmzbdSeg#AllBlacks pic.twitter.com/xq9nxFLRVE