Fundul unui lac, unde se află unul dintre cei mai periculoși supervulcani din lume, Taupō din Noua Zeelandă, se ridică și coboară constant, demonstrând că vulcanul este încă foarte activ, au dezvăluit datele colectate pe o perioadă de aproape 50 de ani.

Taupō, caldera și locul celui mai mare lac din Noua Zeelandă, a fost activ de 25 de ori în ultimii 12.000 de ani. Este responsabil pentru una dintre cele mai semnificative erupții explozive din istoria umană recentă: erupția AD232 care a trimis în atmosferă 120 de kilometri cubi de piatră ponce și cenușă.

În 1979, oamenii de știință au început un proiect experimental de monitorizare a nivelurilor lacului ca o modalitate de a detecta schimbările vulcanice și tectonice. Pentru a face acest lucru, cercetătorii au instalat stații fixe de sondare în jurul lacului, pe plaje, pe stânci, diguri și pe o platformă special concepută din Reciful Horomatangi, principalul loc de evacuare a erupției 232.

Echipa a agățat în 22 de puncte fixe manometre special făcute și a folosit platforma special construită pentru a monitoriza modificările nivelului lacului. Această metodă le-a permis să detecteze modificări de înălțime ale stației de până la 8 mm.

„Am bănuit că, dacă vulcanul ar fi activ, acest sistem ar putea fi capabil să detecteze mici modificări [deformarea verticală] pe măsură ce magma se mișcă”, a spus Peter Otway, care a fost implicat în proiect de la început și care este autorul principal al lucrării de analiză publicate în New Zealand Journal of Geology and Geophysics.

Otway spera, de asemenea, să detecteze deformarea din cauza întinderii tectonice, despre care se știa că a provocat tasarea și un șir prelungit de cutremure în 1922.

Primii câțiva ani de monitorizare nu au reușit să producă ceva deosebit de interesant pentru cercetători. Dar norocul lui Otway s-a schimbat brusc la începutul anului 1983.

„Stația Kinloch [la 10 km vest de orașul Taupō], care se diminuase foarte lent, a început să crească constant, ajungând în cele din urmă la 50 mm până la jumătatea lunii iunie, moment în care am emis o serie de rapoarte”, a spus el.

„Atunci, iată, o doamnă din Kinloch a sunat la birou pentru a spune că a fost aproape scoasă din baie de un cutremur, iar în curând a urmat un val de rapoarte de cutremur – în locul oricăror seismografe permanente în acele zile”.

După analize suplimentare, echipa și-a dat seama că șirul de cutremure s-a datorat mai degrabă activității vulcanice decât tectonice, așa cum se credea inițial.

Setul de date de 43 de ani a arătat de atunci că mișcările magmei și ale faliilor tectonice de sub suprafață determină frecvent ridicarea și diminuarea suprafeței solului de deasupra vulcanului, a spus dr. Finnigan Illsley-Kemp, cercetător postdoctoral în geodinamica vulcanilor la Universitatea Victoria și coautor al lucrării.

„În interiorul lacului, lângă recifele Horomatangi, vulcanul a provocat o ridicare de 160 mm, în timp ce la nord de lac faliile tectonice au provocat 140 mm de subsidență”, a spus el.

Programul demonstrează, împreună cu monitorizarea prin satelit și seismică, că Taupō este încă un vulcan activ, cu perioade de tulburări ocazionale, deoarece se umflă încet, dar constant, a spus Otway.

„Ne-am aștepta ca inflația [creșterea presiunii în magmă care poate determina suprafața să se umfle] să accelereze rapid înainte de următoarea erupție, așa că este esențial ca deformarea să fie monitorizată îndeaproape”.

Dar dovezile că unul dintre supervulcanii lumii se umflă în mod constant nu reprezintă un motiv de alarmă, a spus Eleanor Mestel, un alt coautor și cercetător doctor la Universitatea Victoria.

„Este primul lucru despre care mă întreabă oamenii la benzinăria din Taupō”, a spus Mestel. „Eu spun: „Până la urmă da, dar nu acum”.

