Zeci de mii de oameni au protestat în fața Parlamentului neo-zeelandez față de legea Māori. Ce prevede proiectul de lege bazat pe un tratat semnat între indigeni și coloniștii britanici

Zeci de mii de oameni au mărșăluit către parlamentul din Noua Zeelandă de la Wellington pentru a protesta împotriva unui proiect de lege despre care criticii spun că atinge nucleul principiilor fondatoare ale țării și diluează drepturile poporului maori, scrie CNN.

Marșul Hīkoi mō te Tiriti a început în urmă cu nouă zile în nordul îndepărtat al Noii Zeelande și a traversat lungimea Insulei de Nord într-unul dintre cele mai mari proteste ale țării din ultimele decenii.

Māori protest in New Zealand against a bill to give equal rights to citizens of all races: pic.twitter.com/8n6SWfoeV9