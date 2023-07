Reprezentativa de fotbal feminin a Marocului a obţinut o victorie istorică în faţa Coreei de Sud, scor 1-0, la Cupa Mondială din Australia şi Noua Zeelandă.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ibtissam Jraidi, în minutul 6.

Este prima victorie a "Leoaicelor din Atlas" la Cupa Mondială.

Duminică, marocanca Nouhaila Benzina, în vârstă de 25 de ani, a devenit prima jucătoare cu văl islamic care a jucat într-un meci de Cupa Mondială feminină împotriva Coreei de Sud. FIFA şi-a retras interdicţia privind vălul în urmă cu aproape un deceniu, o prevedere introdusă iniţial pentru siguranţa jucătoarelor.

Până în 2014, purtarea hijabului a fost interzisă de FIFA din motive de siguranţă. Această prerogativă a fost abolită după apariţia hijaburilor sportive dezvoltate de mai multe mărci importante. Nouhaila Benzina nu s-a simţit niciodată jenată să îl poarte: "Port hijab-ul de ani de zile şi sunt foarte mulţumită de el".

Ea a jucat întotdeauna cu hijab la diversele sale cluburi şi îl poartă la fiecare antrenament al echipei naţionale marocane.

Morocco's Nouhaila Benzina became the first player to wear a hijab at a #FIFAWWC in their 1-0 win over South Korea 👏 pic.twitter.com/7abEjHNZRa