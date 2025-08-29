Începe sau nu noul an școlar pe 8 septembrie? Sindicatele anunță proteste masive. „Nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educațional va fi bulversat”

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat vineri, 29 august, după ședința Consiliului Economic și Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că i-a transmis clar premierului Ilie Bolojan că cel mai lovit domeniu este sistemul educațional și sindicatele nu vor sta cu mâinile în sân, iar întreg sistemul va fi bulversat în anul școlar viitor, pentru că vor exista proteste continue.

Hăncescu a precizat că deschiderea anului școlar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni și a prefecturilor.

Simion Hăncescu a declarat, la Palatul Victoria, că, în intervenția pe care a avut-o în Consiliul Economic și Social, i-a reproșat premierului faptul că se așteptau ca, în Planul 2, să se revină asupra măsurilor luate pentru educație și să se renunțe la o serie de prevederi, pentru că, așa cum se prezintă în momentul de față, acest sistem este cel mai afectat.

„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educațional. N-am intrat în foarte multe amănunte, i-am explicat că sunt situații în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanțe considerabile, chiar prin zone cu urși. (…) De asemenea, comasări făcute haotic, școli comasate aflate la doar 5 km una de alta. Asta nu mai este management. Pentru ce economisești? 300 de lei, când, de fapt, dacă ai mutat, trebuie să pui un director adjunct? Atât se „câștigă” dintr-o comasare. Și i-am spus foarte clar premierului că este evident că nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educațional va fi bulversat în anul școlar viitor, pentru că vor exista proteste continue. I-am spus limpede: deschiderea anului școlar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni și a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului școlar altfel decât s-a făcut până acum”, a menționat sindicalistul.

Ads

Simion Hăncescu a acuzat Guvernul că neglijează complet educația pentru o miză financiară foarte mică.

Întrebat câți oameni estimează că vor participa la protestul din prima zi de școală, Hăncescu a spus: „Așteptăm să fie un număr foarte mare, sperăm să ajungă la aproape 30.000 de oameni, din București și din întreaga țară.”

Simion Hăncescu a mai declarat că i-a reproșat premierului o afirmație „absolut revoltătoare”, și anume că s-ar fi diminuat norma didactică în ultimii ani, lucru pe care liderul sindical l-a numit complet fals.

„Norma didactică de predare în România este aceeași de 35 de ani. Răspunsul premierului a fost pe lângă subiect: a spus că, prin tot felul de tertipuri, s-a diminuat numărul de elevi la clasă și, astfel, a crescut numărul de norme. Este logic, la mintea cocoșului, că, în momentul în care scade numărul de elevi — iar numărul de elevi a scăzut, dar nu la fel ca în alte țări —, ne-am apropiat de un nivel normal, cu efective de 24-26 de elevi la clasă. Nu a răspuns efectiv la subiect”, a precizat reprezentantul sindicatelor.

Ads

„Noi sperăm că vor fi proteste în toate școlile, pentru că sistemul educațional este, în momentul de față, cel mai afectat dintre toate sectoarele de activitate”, a mai declarat Simion Hăncescu.

Despre posibilitatea declanșării unei greve generale, reprezentantul FSLI a arătat că se așteaptă întoarcerea profesorilor în cancelarii, după concedii, pentru a-i consulta, și, în funcție de răspunsul acestora, vor decide pașii următori.

„Noi nu putem lua decizii la nivel central și să anunțăm direct o formă de protest. Dacă se va ajunge la grevă, aceasta nu se poate face decât cu acordul oamenilor. Dar, cu siguranță, ceea ce am spus premierului se va confirma: dacă Guvernul nu va găsi soluții și nu va reveni asupra măsurilor, vă spun că vor fi proteste de stradă, fără îndoială”, a spus el.

Hăncescu a prezentat și solicitările sindicatelor:

„Solicităm revenirea la normal, pentru că ceea ce a făcut acum Guvernul — a recunoscut și ministrul Educației — reprezintă măsuri de austeritate. Dar, într-o țară normală, există două domenii protejate: educația și sănătatea. Reprezentantul Sănătății chiar a spus că se numără printre cei fericiți de la masă. Eu am spus că mă număr printre nefericiți”, a declarat acesta.

Despre reacția premierului în cadrul ședinței CES, Simion Hăncescu a precizat că, legat de pachetul 2 de reforme, premierul a afirmat că sindicatele pot trimite propuneri la partidele politice și pot veni cu amendamente în plen, săptămâna viitoare.

Ads