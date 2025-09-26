ASE începe noul an universitar luni, 29 septembrie 2025, când inaugurează și Clădirea „Mihai Eminescu” din Bd. Dacia nr. 41, după reabilitare și modernizare

Academia de Studii Economice din București începe luni, 29 septembrie a.c., anul universitar 2025-2026 printr-o festivitate instituțională, ce va avea loc în Aula Magna din Palatul ASE, la ora 10.00, cu invitați din ASE și din mediul preuniversitar, urmată de manifestări similare la nivelul fiecărei facultăți.

În cadrul festivității, conducerea ASE va premia excelența academică din mediul preuniversitar prin acordarea de diplome de merit studenților admiși cu cele mai mari medii la fiecare facultate a universității noastre. Totodată, vor fi recunoscute contribuțiile remarcabile ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la pregătirea absolvenților care au devenit studenți ai ASE, prin premierea colegiilor și liceelor care au dat cel mai mare număr de studenți în acest an. Programul detaliat al acestor evenimente este disponibil pe site-ul instituțional și pe canalele oficiale de social media ale universității.

Cea mai competitivă universitate economică și de administrație publică din România și-a validat și în acest an reputația în rândul candidaților la programele de licență, masterat și doctorat, ocupându-și integral oferta de locuri scoase la concurs, atât la buget, cât și la taxă. Comunitatea sa universitară de peste 25.000 de membri a primit, în urma concursului de admitere din 2025, peste 10.100 de noi studenți, cărora le mulțumește pentru alegerea făcută și le urează succes la început de drum profesional.

Academia de Studii Economice din București a făcut o tradiție din a marca începutul unui an universitar printr-un eveniment de extindere și consolidare a campusului său din centrul capitalei. După clădirile Casa Nanu Muscel (Muzeul ASE), imobilul Piața Romană nr. 7 și Casa Sabba Ștefănescu, inaugurate în anii anteriori, la începutul acestui an universitatea redă studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor săi Clădirea „Mihai Eminescu”, aflată pe Bd. Dacia, nr. 41 (fostă Comerț). Evenimentul de inaugurare a clădirii și slujba de sfeștanie au loc luni, 29 septembrie, la ora 13.00.

Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii „Mihai Eminescu” au fost finanțate din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și din veniturile proprii ale Academiei de Studii Economice din București. Valoarea totală finală a investiției este de 164,63 milioane lei, din care 160,64 milioane lei sunt finanțate prin Compania Națională de Investiții, iar 3,99 milioane lei provin din finanțarea ASE. Lucrările de execuție au fost realizate de compania CONCELEX, recunoscută pentru expertiza sa în domeniul construcțiilor. Clădirea include 18 săli de seminar, 6 săli de curs, 8 amfiteatre, 34 de laboratoare, 6 centre de cercetare, o sală multifuncțională, amenajate modern și dotate cu echipamente performante, menite să asigure un proces educațional eficient și de calitate. Spațiile dedicate activităților didactice și administrative au fost gândite pentru a răspunde nevoilor actuale ale comunității universitare, într-un cadru primitor, eficient și adaptat standardelor contemporane.

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor: „Suntem puternici la acest început de an universitar nu doar prin numărul membrilor comunității noastre academice, peste 25.000, ci, mai ales, prin rezultatele noastre, validate de calitatea prezenței pe piața serviciilor universitare din România și Europa de Sud-Est, în clasamentele internaționale, de interesul, reputația și încrederea de care ne bucurăm, de pregătirea specialiștilor noștri și conectarea la realitățile pieței muncii. Doresc tuturor studenților și cadrelor didactice un an universitar 2025-2026 foarte bun, la nivelul potențialului nostru, cu multă sănătate și împliniri profesionale și personale!”.

