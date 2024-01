Intrarea în Noul An a fost sărbătorită întreaga lume, dar războaiele aruncă o umbră asupra anului 2024

Ziua de Anul Nou a sosit în aplauzele a mii de oameni în Times Square din New York, unde o sferă de cristal sclipitoare a coborât pentru a da startul anului 2024 cu speranță pentru unii, chiar dacă războaiele actuale din lume au atenuat sărbătorile și au sporit îngrijorările în materie de securitate în toată lumea, scrie Associated Press.

"Este frumos", a spus Corin Christian din Charlotte, Carolina de Nord, despre scenă cu câteva secunde după miezul nopții, în timp ce melodia "New York, New York" a lui Frank Sinatra răsuna din difuzoarele din piață și mulți dintre cei din mulțime țineau telefoanele mobile în aer, încercând să surprindă spectacolul.

"Totul merge foarte bine până acum", a declarat Jacob Eriksson din Salt Lake City, Utah, cea mai timpurie evaluare a noului an.

Marșul de la miezul nopții de la fus orar la fus orar a adus anul 2024 mai întâi în locuri precum Australia, unde mai mult de 1 milion de oameni au urmărit un spectacol pirotehnic centrat în jurul celebrei Opere din Sydney și al podului portuar.

Au fost instantanee de bucurie de la țară la țară, iar noul an a fost primit cu optimism că zilele sale vor aduce mai multă bucurie decât tristețe, subliniază AP.

O mică armată de mii de ofițeri de poliție s-a străduit să mențină New York-ul în siguranță, la fel cum s-a întâmplat și in alte orașe. La New York au avut loc aproape zilnic proteste declanșate de războiul dintre Israel și Hamas.

Aproximativ 90.000 de polițiști și ofițeri de securitate au fost desfășurați în toată Franța, inclusiv de-a lungul bulevardului Champs-Elysees, unde o mulțime de oameni au asistat la un spectacol de lumini multidimensional proiectat pe Arcul de Triumf care prezentat istoria Parisului și sporturile de șa Jocurile Olimpice de vară de anul viitor ce vor avea loc în oraș.

Focurile de artificii au luminate noaptea

Focuri de artificii uimitoare au înflorit în locații emblematice precum Acropole din Atena, Grecia; s-au reflectat în pereții de sticlă eleganți ai celei mai înalte clădiri din lume, Burj Khalifa, din Dubai, Emiratele Arabe Unite; și au însoțit o urare colectivă care a umplut aerul în Nairobi, Kenya.

China a sărbătorit relativ liniștit, majoritatea orașelor mari interzicând artificiile din cauza problemelor de siguranță și poluare. Totuși, oamenii s-au adunat, iar artiștii au dansat în costume colorate la Beijing, în timp ce o mulțime a lansat baloane cu urări în Chongqing. În timpul discursului său de Anul Nou, președintele Xi Jinping a spus că țara se va concentra pe crearea unui impuls pentru redresarea economică în 2024 și a promis că China „se va reuni cu siguranță” cu Taiwan.

În Taipei, capitala Taiwanului, starea de spirit a fost optimă, pe măsură ce petrecăreții s-au adunat pentru un spectacol de artificii la zgârie-nori în formă de bambus Taipei 101 și la concerte și alte evenimente din tot orașul.

În India, mii de petrecăreți din centrul financiar Mumbai au privit apusul soarelui peste Marea Arabiei. Focurile de artificii din New Delhi au ridicat temeri că celebra deja faimoasă pentru calitatea sa slabă a aerului - va fi acoperită de o ceață toxică în prima dimineață a noului an.

În toată Japonia, oamenii s-au adunat la temple precum Templul Tsukiji din Tokyo, unde vizitatorilor li se dădea gratuit lapte fierbinte și supă de porumb în timp ce stăteau la coadă pentru a bate un clopot masiv.

Aproximativ 2 milioane de oameni s-au adunat pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, sub burniță ușoară, pentru a urmări 12 minute de artificii într-una dintre cele mai populare locații din lume pentru Revelion.

Papa a evidențiat costurile umane ale războaielor

La Vatican, Papa Francisc a amintit de 2023 ca fiind un an marcat de suferințele din timpul războiului. În timpul binecuvântării sale tradiționale de duminică de la o fereastră cu vedere la Piața Sf. Petru, el a făcut rugăciuni pentru „poporul ucrainean chinuit și populația palestiniană și israeliană, poporul sudanez și mulți alții”.

„La sfârșitul anului, vom avea curajul să ne întrebăm câte vieți umane au fost spulberate de conflictul armat, câți morți și câte distrugeri, câtă suferință, câtă sărăcie”, a spus pontiful.

Războaiele din Gaza și Ucraina nu au luat pauză

În Rusia, acțiunile militare împotriva Ucrainei au umbrit sărbătorile de sfârșit de an, focurile de artificii și concertul obișnuit din Piața Roșie din Moscova fiind anulate, ca și anul trecut. Chiar și fără festivități, oamenii s-au adunat în piață, iar unii au aplaudat și și-au îndreptat telefoanele spre un ceas care număra ultimele secunde ale anului.

După ce bombardamentele din orașul de graniță rusesc Belgorod au ucis sâmbătă 24 de persoane, unele autorități locale din întreaga țară au anulat și focurile de artificii, inclusiv la Vladivostok. În discursul preînregistrat de Anul Nou președintele Vladimir Putin a spus că nicio forță nu poate diviza rușii și opri dezvoltarea țării.

Loviturile israeliene din Fâșia Gaza au ucis duminică cel puțin 35 de persoane, au declarat oficialii spitalului, în timp ce luptele au avut loc în micuța enclavă la o zi după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu, rezistând apelurilor internaționale de încetare a focului, a declarat că războiul va continua pentru „multe, multe luni.”

Zgârie-norii din Tel Aviv au fost luminați în galben pentru a cere eliberarea ostaticilor ținuți de militanții palestinieni în Gaza timp de mai bine de 80 de zile.

În Fâșia Gaza, palestinienii strămuți s-au înghesuit în jurul focurilor într-o tabără de refugiați improvizată.

„Din intensitatea durerii pe care o trăim, nu simțim că există un an nou”, a spus Kamal al-Zeinaty, care și-a pierdut mai mulți membri ai familiei în conflict. „Toate zilele sunt la fel.”

În Irak, un brad de Crăciun a fost împodobit cu steaguri palestiniene și corpuri simbolice în giulgii funerare, plasate lângă un monument al libertății în centrul Bagdadului. Mulți creștini din Irak au anulat festivitățile din acest an în solidaritate cu Gaza și au ales să își limiteze sărbătorile la rugăciuni și ritualuri.

„Sperăm că noul an, 2024, va fi un an al bunătății, prosperității și bucuriei”, a spus Ahmed Ali, un rezident din Bagdad, citat de AP.

În Pakistan, cu majoritate musulmană, guvernul a interzis toate sărbătorile de Revelion în solidaritate cu palestinienii.

