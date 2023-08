Video amuzant: Novak Djokovic o imită pe Șarapova la US Open

Novak Djokovic s-a întors la Flushing Meadows și a fost într-o dispoziție de zile mari.

Sârbul Novak Djokovic a venit la US Open cu morarul ridicat, după victoria în fața lui Carlos Alcaraz la Cincinnati.

Atât de destins a fost sârbul la antrenamente, încât s-a gândit să le facă o surpriză plăcută și spectatorilor care au venit să îl urmărească.

El a imitat jucători precum Maria Șarapova, John Mc Enroe, Goran Ivanisevic și Andy Roddick. Nu e prima dată când Nole face acest lucru, fiind renumit pentru calitățile sale în acest sens.

He's got all the jokes. 😂

Can you tell us who @DjokerNole is impersonating?? pic.twitter.com/OrtiL2UK3Q