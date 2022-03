Americanii au tranșat rapid cazul Djokovic: cum a reacționat sârbul

Numele lui Novak Djokovic apărea pe lista de intrare la Indian Wells și la Miami Open, deși americanii nu permit intrarea în țară a celor nevaccinați.

Centrul de Control al Bolilor din SUA (CDC) a confirmat faptul că sârbul nu va putea juca la cele două turnee.

Novak Djokovic, de cinci ori campion la Indian Wells, s-a retras de la acest turneu și confirmă că nu va fi nici la Miami.

„Am fost înregistrat automat la BNP Paribas Open și la Miami Open, dar știam că va fi puțin probabil să pot călători. CDC a confirmat că reglementările nu se vor schimba, așa că nu voi putea juca în SUA. Mult succes celor care vor lua parte la aceste turnee mari", a scris Djokerul pe Twitter.

Bulgarul Grigor Dimitrov, favorit 33, trece în locul lui Djokovic pe tablou.

Sârbul, locul 2 ATP, își face planuri de acum pentru sezonul de zgură, întrucât majoritatea țărilor europene, inclusiv Franța, unde se dispută turneul Roland Garros, ridică restricțiile de călătorie.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊