Novak Djokovic, a 14-a oară în sferturi la US Open. Un singur jucător are mai multe

Tenismanul sârb Novak Djokovic l-a învins categoric pe germanul Jan-Lenard Struff, venit din calificări, scor 6-3, 6-3, 6-2, şi s-a calificat în sferturi de finală la US Open.

Djokovic a apelat de două ori la serviciile kinetoterapeutului, pentru dureri la gât şi umărul drept.

La 38 de ani, Novak Djokovic va juca al 64-lea sfert de finală din cariera sa în Grand Slam.

Acesta este al 14-lea sfert de finală din cariera lui Djokovic la US Open, ceea ce înseamnă că se distanţează de Roger Federer şi Andre Agassi, care au înregistrat câte 13.

Acum se află pe locul al doilea în clasamentul masculin din Era Open, după Connors, care a ajuns în 17 sferturi de finală la US Open.

În sferturi, el îl va întâlni pe americanul Taylor Fritz, favorit 4.

Ads