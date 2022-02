Campionul sârb Novak Djokovic, liderul circuitului profesionist mondial de tenis, a declarat într-un interviu pentru BBC că nu este împotriva vaccinării, dar refuză să se imunizeze contra Covid-19, chiar dacă asta îl va costa pierderea unor turnee şi ratarea unor titluri. Afirmația sa a stârnit o reacție ironică din partea cunoscutei companii aeriene low-cost Rynair.

''Nu am fost niciodată împotriva vaccinării, dar întotdeauna am susţinut libertatea de a alege ceea ce introduci în corpul tău. Pentru că principiile luării deciziilor asupra corpului meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva. Încerc să fiu în ton cu corpul meu cât de mult pot. Înţeleg că, la nivel global, toată lumea încearcă să depună un efort mare în gestionarea acestui virus şi să vadă, sperăm, un sfârşit al acestui virus în curând'', a spus Djokovic, care speră că organizatorii de turnee vor renunţa la obligaţia vaccinării pentru participare.

Djokovic a fost întrebat dacă îşi va sacrifica participarea la competiţii precum Wimbledon şi Roland Garros din cauza poziţiei sale faţă de vaccin. "Da, acesta este preţul pe care sunt dispus să-l plătesc", a spus el.

Compania aeriană cu buget redus Ryanair a avut una dintre cele mai virale reacții apărute pe marginea acestui subiect. „Nu suntem o companie aeriană, dar pilotăm avioane”, se arată pe contul de Twitter al companiei irlandeze.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z