Novak Djokovic, pus în dificultate la Shanghai de un puști de 19 ani

Sârbul Novak Djokovic, locul 4 în ierarhia tenisului masculin, s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, după ce l-a învins pe cehul Jakub Mensik, 6-7 (4/7), 6-1, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore şi 19 minute, informează EFE.

Djokovic a disputat vineri prima sa partidă după ce marele său rival, spaniolul Rafael Nadal, şi-a anunţat retragerea. Sârbul este singurul supravieţuitor din legendarul "big 3", după ce spaniolul Roger Federer a renunţat la activitatea competiţională în 2022.

Djokovic a trecut cu emoţii de Mensik, care are 19 ani, fiind de aproape două ori mai tânăr decât sârbul, care are 37 de ani. A fost primul duel în circuitul ATP între cei doi jucători.

Miercuri, Djokovic l-a lăudat pe Mensik, cu care are o relaţie bună şi cu care a jucat mai multe meciuri de antrenament în urmă cu câţiva ani. "Întotdeauna am crezut că are potenţialul pentru a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume", a spus sârbul.

Djokovic va juca în semifinale cu americanul Taylor Fritz (7 ATP), care a trecut vineri de belgianul David Goffin (66 ATP), cu 6-3, 6-4. Djokovic a câştigat toate cele nouă meciuri de până acum împotriva lui Fritz.

Djokovic este jucătorul care a câştigat de cele mai multe ori turneul de la Shanghai, având patru victorii, în 2012, 2013, 2015 şi 2018.

Mensik i-a învins la Shanghai pe spaniolul Pedro Martínez, rusul Andrei Rublev, locul 6 mondial, kazahul Aleksandr Şevcenko şi bulgarul Grigor Dimitrov, locul 10 mondial.

