Refuzând vaccinul anti-Covid, Djokovic a fost reţinut în momentul sosirii sale la Melbourne la începutul anului, şi a fost exclus chiar înainte de debutul turneului.

De atunci, Australia nu mai cere ca vizitatorii să fie vaccinaţi împotriva coronavirusului, însă jucătorul cu un număr record de nouă titluri la Australian Open a primit o şi o interdicţie de trei ani pe teritoriul australian.

Australienii de la 9News Melbourne anunță însă că totul s-a rezolvat și Novak Djokovic va putea lua partea la ediția din 2023 a Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Australian Open 2023 este programat în perioada 16-29 ianuarie la Melbourne Park.

Tenismanul sârb Novak Djokovic declarase luni, în cadrul Turneului Campionilor de la Torino, că avocaţii săi negociază cu guvernul Australiei pentru a-i obţine viza în vederea participării la viitoarea ediţie Openului Australiei, programat în luna ianuarie la Melbourne, dar a subliniat că că încă "aşteaptă" un răspuns, informează AFP.

"Încă nu este nimic oficial. Aşteptăm. Ei (avocaţii săi) discută cu guvernul australian, asta e tot ce pot spune în acest moment", a spus jucătorul sârb.

JUST IN: Novak Djokovic has been cleared to play at the 2023 Australian Open, with his three-year ban from the country set to be overturned. #9News pic.twitter.com/mszOcYc02T