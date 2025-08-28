Novak Djokovic, chinuit de un anonim la US Open: ”Sincer să fiu, nu am jucat grozav”

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 09:17
Novak Djokovic FOTO X @DjokovicFan_

Novak Djokovic nu a pierdut niciun meci în primele două tururi ale US Open în 37 de confruntări disputate şi nici nu a cedat în Grand Slam în faţa unui jucător mai slab clasat decât locul 117 mondial (Denis Istomin, la Australian Open în 2017).

El a profitat miercuri de o scădere de formă a lui Zachary Svajda pentru a obţine a 191-a victorie pe hard în Grand Slam şi a se califica în turul trei (6-7 [5], 6-3, 6-3, 6-1) al US Open.

„Sincer să fiu, nu am jucat grozav”, a spus Djokovic când a fost întrebat despre prestaţia sa. „Nu am fost foarte mulţumit de tenisul meu în prima parte a meciului, dar trebuie să-i acord credit şi lui Zach pentru că a jucat un tenis de foarte bună calitate. A fost păcat că a avut probleme cu accidentarea spre finalul setului al doilea, dar îl felicit pentru că a rămas pe teren. Evident, nu a mai putut servi la fel de bine ca în primul set şi jumătate, dar îi urez toate cele bune.”

În turul al treilea, Djokovic se va confrunta cu britanicul Cameron Norrie.

