Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat pentru a 15-a oară în cariera sa în sferturile de finală ale turneului Australian Open, după ce l-a învins în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), pe cehul Jiri Lehecka, duminică la Melbourne.

Djokovic (37 de ani), care a cucerit de zece ori trofeul la Australian Open, își continuă astfel cursa către cel de-al 25-lea său titlu de Mare Șlem, ceea ce ar reprezenta un nou record pentru tenisul profesionist.

La finalul meciului, Djokovic a refuzat să ofere interviul de pe teren, supărat pe o parte a spectatorilor care l-au hărțuit pe parcursul jocului.

Novak Djokovic didn’t do a post-match interview because some of the drunk fans in the crowd were causing problems.

I stand with Novak Djokovic. 🙌🏻pic.twitter.com/y0hTcYIgGJ