Confruntare neașteptată între Djokovic și Alcaraz: ”El a câștigat”

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, locul 2 ATP, a povestit că a fost învins duminică de rivalul său sârb Novak Djokovic, liderul mondial, într-un tie-break test, ei urmând să participe în această săptămână la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, relatează site-ul eurosport.fr.

Cei doi rivali la fotoliul de lider mondial au decis duminică să se antreneze împreună la Rolex Paris Masters, lucru simbolic pentru relaţia dintre Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz. Prezent luni la o conferinţă de presă, spaniolul a explicat cum a fost decis acest antrenament comun şi a recunoscut că s-a înclinat în faţa sârbului.

Părea puţin probabil ca Alcaraz şi Djokovic să se antreneze împreună, în condiţiile rivalităţii lor pe teren şi mai ales după ce tatăl spaniolului a fost acuzat în luna iulie că a filmat antrenamentele sârbului. Toate acestea au fost uitate.

"A fost cel mai bun mod de a te pregăti pentru acest turneu, să te antrenezi cu cel mai bun. Noi am vorbit înainte de a veni aici, la Paris. Am vorbit. Noi întrebam dacă ne-am putea antrena cândva împreună şi asta s-a întâmplat duminică", a afirmat Alcaraz. "El a câştigat. Sper că doar la antrenament", a adăugat spaniolul.

Potrivit unor indiscreţi, Djokovic s-a impus cu 7-3 într-un tie-break test.

Pentru Alcaraz, esenţialul este că întreţine o relaţie sănătoasă cu principalul său rival.

"Fiecare are ritmul lui, evident. El este cu echipa lui, eu sunt cu a mea. Dar avem o super relaţie în afara terenului. Este un om minunat. Vorbim despre orice. Evident, nu îmi va da sfaturi cum să-l înving, fiindcă luptăm pentru locul de număr unu mondial, dar vorbim despre multe: despre circuit, lucruri de îmbunătăţit, despre alte sporturi, am văzut că a fost la meciul de rugby... După antrenament, de altfel, am jucat fotbal-tenis. Sunt momente frumoase", a spus ibericul.

