Dialogul memorabil dintre Djokovic și Alcaraz după o finală infernală: ”Nu mor niciodată!” VIDEO

Tenismanul sârb Novak Djokovic, al doilea jucător al lumii, a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 6,6 milioane de dolari, după ce l-a învins, duminică, în finală pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial, cu 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4), informează AFP.

Djokovic a avut nevoie de cinci mingi de meci şi de 3h 49 min. de joc pentru a-şi lua revanşa în faţa spaniolului, care l-a învins în urmă cu cinci săptămâni în finala turneului de la Wimbledon.

Pentru "Nole" (36 ani), câştigător a 23 de titluri de Mare Şlem, aceasta este a treia victorie la Cincinnati, după cele din 2018 şi 2020, obţinută după un veritabil maraton, o probă de anduranţă care a stârnit chiar îngrijorare în rândul publicului, după ce sârbul a apelat la kinetoterapeutul său în setul al doilea.

La rândul său, Alcaraz (20 ani), care viza al şaptelea său titlu în acest sezon, a disputat la Cincinnati a opta sa finală din 2023.

Cei doi finaliști au avut la final un dialog memorabil:

Djokovic: "Băiete, nu renunți niciodată! Iisuse! Îmi place asta la tine. Dar uneori mi-aș dori să joci mai puține puncte ca astea..."

Alcaraz: "Spaniolii nu mor niciodată!"

Djokovic: "Am mai auzit asta. Sau am mai experimentat asta înainte."

