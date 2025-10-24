A fost distrusă și refăcută. Cum l-au ”pedepsit” sârbii pe Djokovic pentru că s-a mutat din țară

Autor: Teodor Serban
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:45
Novak Djokovic FOTO X @DjokovicFan_

O pictură murală a tenismanului Novak Djokovic din centrul Belgradului, acoperită cu vopsea neagră pentru că a susținut protestele studențești împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic, a fost refăcută vineri, în mai puțin de 24 de ore, scrie EFE.

Djokovic, care s-a mutat recent la Atena cu familia sa după o campanie de critici din partea presei apropiate guvernului, a devenit un simbol al protestelor care divizează țara.

Lângă pictura murală, care îl înfățișează pe Novak în timpul turneului de la Wimbledon, se află inscripția: ''Hai, Hai! De ce te-ai oprit?'', făcând aluzie la protestele studențești din Serbia, care durează de un an împotriva guvernului lui Vucic.

Djokovic și-a sărbătorit victoriile de la Wimbledon cu gestul de a umfla ceva, folosit de studenți pentru a simboliza menținerea presiunii asupra guvernului, iar acest gest apare în pictura murală.

Cu toate acestea, campionul sârb a spus că gestul a fost legat doar de o melodie numită ''Pump It Up'', care le place copiilor săi.

Cu toate acestea, Djokovic nu și-a ascuns simpatia pentru proteste în mai multe rânduri, iar la un derby de baschet dintre Steaua Roșie și Partizan Belgrad, a apărut purtând un hanorac pe care scria ''Studenții sunt campioni''.

''Imaginați-vă acel mare patriot într-o jachetă și șapcă portocalii, furișându-se noaptea, apoi se oprește în fața lui Novak (HEI, NOVAK!) - îl privește în ochi și îi aruncă vopsea pe față și pe corp'', a scris autorul picturii murale, Andrej Josifovski, pe Instagram.

Câteva ore mai târziu, același artist a refăcut pictura, vineri, și i-a acuzat pe susținătorii partidului lui Vucic că o distrug.

Serbia a pierdut turneul ATP de la Belgrad din acest an, cunoscut sub numele de Serbia Open, care a fost mutat oficial la Atena.

Decizia a fost luată după luni de negocieri, organizatorii subliniind că nu pot fi garantate condițiile pentru desfășurarea turneului la Belgrad la data și formatul planificate. Deși nu a fost oferită nicio explicație oficială, instituțiile media speculează că mutarea turneului, al cărui director este fratele lui Djokovic, este legată de circumstanțele politice din Serbia.

Djokovic însuși s-a mutat la Atena cu familia sa după o campanie de critici din partea presei pro-guvernamentale, care l-a numit trădător pentru susținerea protestelor anti-guvernamentale.

Studenții cer alegeri anticipate și îl numesc pe Vucic și guvernul său corupți și autoritari, în timp ce președintele îi etichetează pe studenți și pe susținătorii lor ''trădători'' și ''dușmani'' ai statului.

#Novak Djokovic, #Serbia, #pedeapsa, #tara , #stiri tenis
