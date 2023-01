Djokovic și-a amintit de Federer și l-a provocat pe elvețian. Reacția publicului de la Australian Open VIDEO

Sârbul Novak Djokovic, numărul 5 mondial şi cap de serie 4, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de grand slam Australian Open.

Djokovic l-a învins în sferturi pe rusul Andrei Rublev, locul 6 ATP şi favorit 5, scor 6-1, 6-2, 6-4, în două ore şi trei minute. În semifinale, sârbul îl va întâlni pe sportivul american Tommy Paul, locul 35 ATP.

În cealaltă semifinală vor juca rusul Karen Haceanov (20 ATP şi favorit 18) şi grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP şi favorit 3).

Novak Djokovic a câştigat de nouă ori Australian Open, în timp ce Tommy Paul este în premieră în semifinalele unui grand slam.

La finalul meciului cu Rublev, Djokovic și-a amintit de prima sa semifinală de Grand Slam, la US Open în 2007, meci pe care l-a câștigat înainte de a ceda în ultimul act contra legendarului Roger Federer, elvețianul care s-a retras recent din activitate.

La auzul numelui Roger, publicul australian a început să vibreze, iar Djokovic a provocat fanii la aplauze prelungite.

De asemenea, glumind, Djokovic l-a provocat pe Federer la o sesiune de schi, în condițiile în care elvețianul a fost surprins zilele trecute practicând acest sport de iarnă.

