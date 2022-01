BREAKING NEWS. Apropiații lui Djokovic susțin că jucătorul a fost arestat!

O jurnalistă sârbă susție că a vorbit cu tatăl jucătorului, iar Novak Djokovic a fost arestat la puțin timp după ce instanţa i-a permis sportivului să rămână în Australia.

Ksenija Pavlovic McAteer, jurnalistă din Serbia, susține că a vorbit cu tatăl jucătorului, care i-a spus că Novak Djokovic a fost arestat.

Informația a fost preluat de ziarul spaniol Marca sau de cele britanice The Telegraph și Express.

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him!