Sârbul Novak Djokovic, aflat în aceste zile zile în centrul unei furtuni legate de intrarea în Australia, va rămâne în istorie drept unul dintre cei mai buni jucători ai tuturor timpurilor. Unii îl consideră chiar cel mai bun, iar cifrele vorbesc în favoarea lui.

Puțină lume își mai amintește că povestea de succes a lui Novak Djokovic a început chiar la București, în 2004. Era un puști de 17 ani dornic sa impresioneze. A venit la București cu șase zile înaintea turneului Open Romania, sperând să primească un wild-card pentru a intra în calificări.

Cosmin Hodor, manager de comunicare în echipa lui Ion Țiriac și a Simonei Halep, își amintește. “În 2004 Novak Djokovic, prin intermediul unchiului lui (care la vremea respectivă lucra în București) a cerut un wild-card la Open Romania. Novak a venit cu șase zile înaintea turneului. Dorința lui era ca dl Țiriac să îl vadă la antrenamente, Și asta s-a întâmplat. Dl Țiriac a urmărit un antrenament împreună cu Titi Hărădău, care era directorul turneului. După ce l-a văzut antrenându-se, dl Țiriac a spus: Dați-i acestui băiat un wild-card. Dacă nu se accidentează, va câștiga măcar un Grand Slam”.

Djokovic a primit un wild-card pentru calificări, fază în care sârbul i-a invins pe Ilia Kushev (Bulgaria), Yuri Schukin (Kazahstan) si Giorgio Galimberti (Italia).

Apoi, el l-a depășit in primul tur pe francezul Arnaud Clement, ceea ce avea să rămână în istorie drept prima lui victorie în circuitul ATP pe tabloul principal.

În turul al doilea (optimi de finală), el a pierdut la mare luptă în fața spaniolului David Ferrer, un nume greu pe zgură.

Interesant este că în calificările acelui turneu ATP de la București au mai câștigat doi superjucători, Stan Wawrinka si Richard Gasquet.

"Îmi amintesc că turneul a fost la București, in România. M-am calificat și a fost primul turneu ATP pe care l-am jucat în cariera mea. Am câștigat împotriva lui Clement în primul tur, am pierdut cu Ferrer in trei seturi, pe zgură. Îmi aduc aminte foarte bine, pentru că a fost primul meu turneu ATP", a afirmat Djokovic, pentru Digi Sport, în urmă cu câțiva ani.

"A fost o experiență grozavă, Romania e o țară vecină, eram aproape de casă si am avut o susținere importanta a publicului. A fost un turneu care chiar a fost o rampă de lansare pentru ceea ce avea sa se întâmple în cariera mea", a mai spus liderul clasamentului ATP.

