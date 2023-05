Tenismanul danez Holger Rune l-a învins miercuri pe sârbul Novak Djokovic în sferturile turneului ATP 1000 de la Roma.

Holger Rune (20 de ani, locul 7 ATP) s-a impus în faţa lui Novak Djokovic (35 de ani, locul 1 ATP) după un meci care a durat 2 ore, 19 minute şi 19 secunde, partida fiind întreruptă, la un moment dat, şi de vremea proastă din capitala Italiei, unde plouă extrem de tare.

Rune a câştigat meciul din sferturile turneului Internazionali BNL d’Italia în trei seturi, 6-2, 4-6, 6-2 şi s-a calificat pentru semifinalele concursului, unde va înfrunta învingătorul din meciul Casper Ruud – Francisco Cerundolo.

Djokovic a fost nemulțumit de modul în care arbitrul de scaun anunța scorul. Sârbului i se părea că între varianta în italiană și cea în engleză își ia prea mult timp.

"Ce faci atâta dramă să aștepți între engleză și italiană? Faci un număr aici? De ce aștepți 20 de secunde să spui scorul! Spune odată scorul! Pentru numele lui Dumnezeu"

Novak Djokovic to umpire in Holger match:

“What’s the drama of waiting between English & Italian to call the score? Are you acting here or what?”

This is comedy at its finest 😂

pic.twitter.com/i7txXsAqdk