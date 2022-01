Sfat pentru Djokovic de la un coleg din circuit: "Câștigă la Australian Open și nu te mai întoarce niciodată!"

Sârbul Novak Djokovic are dreptul legal de a sta în Australia și singurul care îi mai poate anula viza este ministrul Imigrării.

Acesta ar putea lua o decizie în această noapte (marți dimineața în Australia).

Americanul John Isner susține că Djokovic, dacă va fi lăsat să joace, ar trebui să facă totul pentru a câștiga la Australian Open și să nu se mai întoarcă niciodată la Melbourne.

Djokovic a ridicat de nouă ori trofeul la Australian Open.

Only thing left to do is win the trophy again and leave town never to return, a la CM Punk.