Djokovic, de nerecunoscut! Liderul mondial, bătut de un compatriot la Banja Luka VIDEO

Liderul ATP Novak Djokovic a suferit o înfrângere surprinzătoare în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Banja Luka (Bosnia).

Novak Djokovic a fost învins de compatriotul lui, Dusan Lajovic, locul 70 ATP, în două seturi. A fost 6-4, 7-6 pentru Lajovic, care a obținut prima victorie din carieră în fața lui Nole.

În precedentele două partide, Dusan fusese învins fără drept de apel.

Djokovic merge la Madrid cu un palmares modest pe zgură în acest sezon. La Monte Carlo, el a fost învins de Lorenzo Musetti în optimile de finală.

În patru partide jucate pe zgură în 2023, Djokovic a câștigat două și a pierdut două.

A story to tell for a lifetime 🙌

The moment @Dutzee defeated World No.1 Novak Djokovic in Banja Luka. #SrpskaOpen pic.twitter.com/7F13gC5jHk