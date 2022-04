Sârbul Novak Djokovic, liderul ATP, a avut un meci de aproape trei ore și jumătate la turneul de acasă, cel de la Belgrad.

Djokovic l-a înfruntat pe compatriotul său Laslo Djere, locul 50 ATP, în turul al doilea al turneului ATP de la Belgrad. Nole a avut de tras trei ore și 22 de minute pentru a-l depăși pe Djere: scor 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4).

În sferturi, Djokovic va întâlni un alt sârb, pe Miomir Kecmanovic, locul 38 ATP.

În acest an, Nole a jucat 5 meciuri: a câștigat trei partide și a pierdut două.

La turneul precedent, cel de la Monte Carlo, Djokerul a fost învins de spaniolul Davidovich Fokina încă din turul al doilea.

The moment @DjokerNole prevailed in an epic contest with Djere in Belgrade... #SerbiaOpen pic.twitter.com/DOnP4OHV96

Laslo Djere played some extremely inspired ball and was on the verge of the biggest win of his life, but #Djokovic fought like a lion and came on top 2-6 7-6 (6) 7-6 (4) in 3hrs and 22 mins.