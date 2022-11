Djokovic, nervos că fanii francezi l-au susținut pe Tsitsipas: reacția sârbului după calificarea în finală VIDEO

Sârbul Novak Djokovic va juca azi în finala Mastersului de la Paris contra danezului Holger Rune.

Djokovic l-a învins pe Tsitsipas după un meci pe muchie de cuțit, decis în tie-breakul setului decisiv, scor final 6-2, 3-6, 7-6 (4).

Sârbul a jucat mai bine în tie-break și s-a dezlănțuit la final, când și-a dus de două ori degetul la ureche pentru a fi aclamat, un gest direcționat spre fanii francezi, care l-au susținut pe Tsitsipas.

Finala dintre Novak Djokovic și Holger Rune, jucătorul antrenat de Patrick Mouratoglou, are loc azi de la ora 16.00.

