Djokovic e categoric: nu se vaccinează! Va avea interzis la Roland-Garros: "Sunt dispus să plătesc acest preț"

Sârbul Novak Djokovic, liderul ATP, a declarat răspicat că nu se va vaccina împotriva Covid, chiar dacă această decizie îi va îngrădi accesul la mai multe turnee, printre care și Roland Garros sau Wimbledon.

Într-un interviu acordat BBC, Djokovic a declarat foarte clar că nu se va vaccina.

El ar putea rata astfel mai multe turnee importante în perioada următoare, precum Indian Wells sau Roland Garros, competiții care condiționează accesul de efectuarea vaccinului.

"E prețul pe care sunt dispus să îl plătesc. Deciziile pe care le iau legate de corpul meu sunt mai importante decât orice titlu", a spus Djokovic.

"Nu sunt un anti-vaccinist, mi-am făcut toate vaccinurile când eram copil. dar mereu am susținut libertatea de a decide ce introduci în corpul tău", a mai declarat Nole.

Djokovic (34 de ani) speră că, treptat, organizatorii turneelor vor renunța la obligativitatea vaccinului și că va mai juca ani buni de acum înainte.

