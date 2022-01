Interzicerea liderului mondial al tenisului de a intra în Australia oferă șansa de a schimba subiectul, pe măsură ce se se apropie alegerile în marele stat de la antipozi și cazurile de coronavirus sunt la cote record.

Când premierul Australiei a explicat, joi, de ce guvernul său i-a interzis lui Novak Djokovic, superstarul tenisului masculin, intrarea în țară, el a descris-o ca fiind „pur și simplu o chestiune de a respecta regulile”, care necesită vaccinarea împotriva coronavirusului pentru călătorii veniți din străinătate.

„Oamenii sunt urcați în avioane și întorși înapoi tot timpul”, a spus prim-ministrul Scott Morrison.

Dar Djokovic, care avea o viză pentru a călători în Australia și o scutire de vaccinare pentru a concura la Australian Open, s-a ciocnit nu doar de restricțiile dure de la graniță ale țării după ce a sosit pe un aeroport din Melbourne. De asemenea, s-a trezit în centrul unui moment extrem de încărcat în lupta Australiei împotriva coronavirusului.

Alegerile bat la ușă

Cu alegeri la orizont, o schimbare bruscă a strategiei de pandemie – de la „Covid-zero” la „traiul cu virusul” – a pus guvernul Morrison sub o presiune intensă. Cazurile au crescut la cote cândva de neimaginat, împingând sistemul de testare al țării la limită și ridicând anxietatea în rândul unei populații care a suferit deja blocaje lungi.

După aproape doi ani de restricții dure, autoritățile australiene au început să schimbe tactica la sfârșitul anului trecut, deoarece ratele de vaccinare au atins praguri ambițioase. Restricțiile dure care odată împiedicau oamenii să călătorească între state sau în alte țări sau chiar să-și părăsească casele, au fost înlocuite cu „responsabilitatea personală”.

Guvernul a făcut totuși un pas înapoi, exact când varianta Omicron începea să circule. Țara a trecut pentru prima dată de 10.000 de cazuri noi zilnic, pe 27 decembrie, iar numărul de cazuri zilnice a crescut de atunci la peste 60.000.

Decesele și spitalizările au rămas până acum relativ stabile. Dar sistemul de testare al țării, conceput pentru a urmări și suprima focarele mici, a fost copleșit de explozia de cazuri, cu rapoarte despre rezidenți care stau la coadă timp de mai mult de șase ore pentru a obține teste PCR și așteaptă aproape o săptămână pentru rezultate.

Lipsa de teste rapide antigen a lăsat rafturile farmaciilor și supermarketurilor goale și există îngrijorări cu privire la capacitatea spitalelor de a face față valului Omicron, pe fondul unor rapoarte conform cărora unele asistente pozitive Covid-19 au fost chemate înapoi la muncă din cauza lipsei de personal.

Toate acestea au lăsat puțină simpatie în Australia pentru Djokovici, care a fost disprețuitor față de pandemie și a devenit cel mai proeminent sceptic la vaccinuri din tenisul profesionist.

Acest lucru este valabil mai ales în Melbourne, unde are loc Australian Open și unde rezidenții au îndurat un total de 256 de zile de izolare, parțial pentru a scuti restul Australiei de focare. Locuitorii dinn Melburn nevaccinați încă nu au acces la unele activități, iar cei care doresc să urmărească Australian Open trebuie să fie vaccinați.

„Pe acest fundal al anxietății comunității și în contextul unui public obosit de blocarea extinsă din cauza coronavirusului și care se luptă pentru a avea acces la vaccinuri de rapel”, a declarat Paul Strangio, profesor de politică la Universitatea Monash din Melbourne, era inevitabil ca vestea despre scutirea de vaccinare a lui Djokovici „ să provoace indignare”.

Interese politice

Pentru premierul Morrison, un conservator care urmărește să-și prelungească mandatul ca prim-ministru după ce a câștigat un scrutin greu în 2019, cazul Djokovic oferă o șansă de a schimba subiectul. După zile de critici dure privind eșecul guvernului său de a asigura aprovizionarea adecvată cu teste la domiciliu și reticența acestuia de a le furniza gratuit, el susține acum vigilenta la granițele țării sale pentru a proteja populația.

Morrison pare hotărât să-l trimită înapoi pe Djokovic deoarece coaliția sa este în urmă în sondajele publice, principalul partid de opoziție atacându-l pentru lipsa testelor rapide antigen.

„Cred că guvernul, sub presiune, căuta să ia o decizie care să fie populară și care să distragă atenția celor care urmăresc politica federală”, a spus Mark Kenny, expert în politică la Universitatea Națională Australiană, citat de New York Times.

După luni de confuzie cu privire la faptul dacă Djokovici va putea intra în țară și cine a fost responsabil de decizie, intervenția de ultimă oră a guvernului federal a ridicat o întrebare: nu ar fi putut exista o modalitate mai ușoară de a rezolva acest lucru?

Morrison a dezvăluit joi, că autoritățile federale le-au scris oficialilor de tenis australieni în noiembrie, pentru a avertiza că jucătorilor nevaccinați care au avut o infecție anterioară cu Covid, nu li se va acorda dreptul de intrare în țară fără carantină. Scutirea pe care Djokovic a primit-o de la oficialii de stat și organizatorii de turnee, pe care a dezvăluit-o marți, se crede că a fost pe această bază.

„Cred că unii oameni se vor întreba pe bună dreptate, de ce a trebuit făcut într-un fel care pare a fi umilitor deliberat. Și aș spune că este pentru că a fost făcut pentru o valoare politică teatrală maximă”, a spus Kenny.

Deși restricțiile la frontieră rămân în mare măsură populare în Australia, rămâne de văzut dacă situația Djokovic va funcționa în favoarea guvernului, a spus profesorul.

„Politica ar putea deveni dezordonată”, a spus el, „din moment ce există o mulțime de întrebări fără răspuns, cum ar fi motivul pentru care lui Djokovic i s-a acordat o viză de către Departamentul Afacerilor Interne în primul rând”.

Sârbii spun că jucătorul e victima jocurilor politice

Novak Djokovici așteaptă până luni o decizie cu privire la expulzarea sa din Australia. Miza participării la Turneul Australian Open, care începe în 17 ianuarie, este pusă sub semnul întrebării după ce guvernul Australiei i-a blocat intrarea în țară.

Djokovici anunțase, marți, că pornește spre Australia după ce a primit o derogare de la obligativitatea vaccinării anti-Covid impusă la Australian Open. Derogările sunt acordate de un grup de experți independenți, dar guvernul Australiei a intervenit și a blocat intrarea acestuia în țară.

Cazul a declanșat o dezbatere internațională pro și contra, cu milioane de comentarii pe platformele de socializare, a realimentat conspirațiile anti-vaccin și nemulțumirea celor care acuză o stigmatizare a persoanelor care nu se vaccinează.

Australia vorbește despre respectarea regulilor, iar o instanța urmează să decidă dacă numărul 1 mondial ATP a încercat sau nu să le eludeze.

A alimentat chiar și naționalismul sârbesc - de la tatăl sportivului la președintele Serbiei, decizia Australiei a fost asociată unui „atac" asupra întregii țări.

Câteva sute de persoane au demonstrat joi la Belgrad în fața parlamentului sârbesc împotriva refuzului autorităților australiene de a-i permite intrarea în țară campionului sârb de tenis Novak Djokovic, din cauza unei probleme cu viza. Protestul a fost organizat de familia lui Djokovic, care acuză autoritățile australiene că ar da dovadă de anti-sârbism și vrea să-l împiedice pe „Nole” să stabilească un nou record de victorii la Grand Slam.

În timp ce demonstranții de la Belgrad scandau împotriva „corona-fascismului”, Djokovic se afla la un hotel pentru refugiați de la Melbourne, în așteptarea judecării apelului făcut împotriva deportării. Tatăl jucătorului, Srdjan, a promis că va organiza un miting în fiecare zi până când Djokovic va fi eliberat. Djokovici a spus că merge să-și apere titlul la Australian Open în baza unei exceptări de la vaccinare anti-COVID-19 oferită de australieni, dar poliția de imigrație a constatat că echipa lui a cerut viză greșită pentru o asemenea situație.

La Australian Open nu e permis accesul în public pentru persoanele nevaccinate. Derogarea dată lui Djokovici ar putea fi justificată, nu există încă o decizie a instanței, dar declarațiile mai vechi anti-vaccin ale acestuia i-au dăunat în acest context. „Djokovici știa condițiile de participare de mult timp. Este decizia lui”, a spus Rafael Nadal, aflat la Melbourne.

Acesta a adăugat că îi pare rău de situația creată, dar a spus că înțelege reacția negativă a unor australieni față de derogarea acordată lui Djokovic în condițiile în care ei au trecut prin perioade dificile de carantină strictă.

„Eu cred ce spun cei care se pricep la medicină iar dacă ei spun să ne vaccinăm, atunci asta trebuie să facem”, a adăugat Nadal.

Ambasadorul Australiei la Belgrad, Daniel Emery, a fost chemat la ministerul de externe și îndemnat să facă eforturi personale pentru a-l ajuta pe tenisman. Ministerul de externe sârb a transmis că Australia a acționat cu rea-credință față de starul tenisului.

„Publicul sârb are o impresie puternică că Djokovic este victima unui joc politic împotriva voinței sale și că a fost ademenit să călătorească în Australia pentru a fi umilit”, se arată într-un comunicat. „Novak Djokovic nu este un criminal, terorist sau migrant ilegal, dar a fost tratat astfel de autoritățile australiene“, se mai arată în comunicat.

Djokovici și cazul Rio Tinto

Novak Djokovici a susținut protestele din Serbia față de deschiderea unei mine de litiu de către compania australiană Rio Tinto. Sîrbii au acuzat guvernul de la Belgrad că trece cu vederea sănătatea oamenilor pentru beneficii economice. Protestatarii au blocat, lunile trecute, autostrăzi și drumuri și l-au acuzat pe președintele Aleksandar Vucici că susține proiectul. Novak a folosit contul său de Instagram, unde a încărcat o fotografie a protestelor și și-a exprimat sprijinul pentru protestatari.

„Având în vedere actualele proteste civile din întreaga Serbie care indică necesitatea unei abordări serioase și concrete a problemelor importante de mediu, am decis să mă adresez publicului, convins de marea importanță a acestor subiecte pentru noi toți”, a scris numărul 1 mondial pe Instagram. Djokovici a declarat că a încercat întotdeauna să fie apolitic, dar că protestele transcend domeniul politicii. „Sunt conștient că la protest se aud și alte revendicări, care au o conotație politică. Vreau să mă distanțez de „putere” și „opoziție”, curente politice de orice fel. Mereu am încercat să fiu APOLITIC. Mă deranjează faptul că o persoană nu poate să-și exprime poziția și opinia personală asupra elementelor de bază pentru viață și sănătate, cum ar fi aerul, apa și alimentele, fără a fi „marcat” ca fiind de stânga, de dreapta, de opoziție, democrat, progresist, socialist etc. a scrie tenismanul.

„Aud comentarii - că un sportiv intervine acolo unde nu îi este locul”, dar eu sunt un bărbat înainte de a fi sportiv sau orice altceva. Ca toți ceilalți. Calitatea aerului în Belgrad (și în toată Serbia) este îngrijorător de slabă, de zeci de ani. De asemenea, calitatea apei și a alimentelor este îndoielnică. Acestea sunt elementele de bază pentru sănătatea umană și ecosisteme“, a continuat Djokovic.

Criticii au acuzat guvernul președintelui Aleksandar Vučić că a pregătit scena pentru însușiri ilegale de terenuri, ignorând preocupările de mediu prin înțelegerea cu compania australiană de minerit. „Nu voi renunța să lupt pentru dreptate și adevăr”, spune Djokovici după ce s-a opus înțelegerii guvernului sârb cu compania minieră australiană Rio Tinto. Mulți utilizatori de Twitter i-au sugerat lui Novak Djokovic să meargă direct de la Melbourne la Gornje Nedeljice și să protesteze alături de oameni împotriva companiei australiane „Rio Tinto”.

Personaj controversat

Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie și este, de asemenea, un personaj fascinant. Are păreri despre diferite subiecte și nu se sfiește să-și împărtășească propriile idei. Din păcate, Djokovic este adesea în centrul multor controverse pentru ceea ce spune. Este adevărat că destul de des cuvintele i-au fost scoase din context de mass-media doar pentru a face titluri mai atrăgătoare.

