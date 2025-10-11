Novak Djokovic, eliminare șocantă în semifinale, cu numărul 204 mondial. Ce probleme a avut sârbul

Novak Djokovic, eliminare șocantă în semifinale, cu numărul 204 mondial. Ce probleme a avut sârbul
Tenismenul sârb Novak Djokovic (5 ATP) a suferit o eliminare șocantă contra lui Valentin Vacherot din Monaco, clasat pe locul 204 mondial, în semifinalele turneului ATP de la Shanghai.

Djokovic, cvadruplu campion la Shanghai, s-a confruntat cu dureri recurente la nivelul zonei lombare, care au necesitat tratament medical la mijlocul meciului, dar nu s-a mai putut recupera, sârbul fiind învins de Vacherot cu 6-3, 6-4.

În schimb, Vacherot s-a calificat astfel în prima sa finală ATP, fiind finalistul cel mai slab clasat din istoria turneelor Masters 1000. Performanța remarcabilă a lui Vacherot îl propulsează pentru prima dată în Top 100 ATP.

În a doua semifinală a turneului se vor confrunta rusul Daniil Medvedev și francezul Arthur Rinderknech.

