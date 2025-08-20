Eșec pentru Novak Djokovic în primul meci de la US Open. Alte rezultate

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 20 August 2025, ora 10:52
Novak Djokovic FOTO X Jose Morgado

Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovic/Olga Danilovic, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.

Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marţi: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Răducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021. Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriţi principali.

Primul tur a opus şi perechile Novak Djokovic/Olga Danilovic şi Daniil Medvedev - Mirra Andreeva. Ruşii au ieşit învingători (4-2, 5-3).

Taylor Townsend şi Ben Shelton s-au impus (4-2, 5-4 [2]) în faţa perechii Holger Rune/Amanda Anisimova. Danielle Collins şi Christian Harrison i-au învins (4-0, 5-3) pe Belinda Bencic şi Alexander Zverev.

Deţinătorii titlului, încă în cursă

Deoarece acest turneu cu seturi cu mai puţine game-uri, fără avantaj, cu super tie-break în locul setului al treilea, nu seamănă cu niciun altul, două sferturi de finală au precedat aceste patru meciuri din primul tur.

Astfel, deţinătorii titlului, Sara Errani şi Andrea Vavassori, s-au impus (4-1, 5-4 [4]) împotriva Karolinei Muchová şi a lui Andrey Rublev. Apoi, Iga Swiatek şi Casper Ruud au câştigat cu uşurinţă (4-1, 4-2) împotriva lui Caty McNally şi Lorenzo Musetti.

US Open: jucătoarea de tenis din România, protagonista unui meci incredibil
US Open: jucătoarea de tenis din România, protagonista unui meci incredibil
Anca Todoni a evoluat în primul tur al calificărilor de la US Open împotriva britanicei Harriet Dart. Jucătoarea română de tenis Anca Todoni a fost învinsă de britanica Harriet Dart cu...
S-a încheiat ”triunghiul amoros” de la US Open. Situație delicată pentru Emma Răducanu
S-a încheiat ”triunghiul amoros” de la US Open. Situație delicată pentru Emma Răducanu
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, a făcut pereche cu spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial la simplu, la turneul inedit de...
