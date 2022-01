Fanii lui Djokovic s-au strâns în fața tribunalului din Melbourne. Liderul ATP află dacă va fi sau nu expulzat din Australia VIDEO

Aproximativ 50 de fani ai lui Novak Djokovic s-au strâns în faţa tribunalului unde are loc audierea în cazul vizei anulate a numărului 1 mondial.

Audierea a început cu o întârziere de 30 de minute din cauza problemelor tehnice.

Mai întâi şi-au prezentat argumentele avocaţii lui Djokovic, care vor fi urmaţi de cei ai Guvernului australian.

Decizia judecătorului va fi anunţată cel mai devreme în cursul dimineţii de luni.

Fans are happily waiting for #Djokovic ´s hearing to be over pic.twitter.com/fIpCVf6ZMi