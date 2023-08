Finală de poveste între Djokovic și Alcaraz. Descătușare după 4 ore: ”Iisuse Hristoase!” VIDEO

Carlos Alcaraz (1 ATP) și Novak Djokovic (2 ATP) au oferit un meci de poveste în finala turneului de la Cincinnati.

După aproape patru ore de joc, Djokovic s-a impus cu 5-7, 7-6, 7-6, revenind de la 0-1 la seturi și 2-4 în al doilea și salvând o minge de meci, în cea mai lungă partidă din istoria competiției.

„Băiete, nu renunți niciodată, omule. Iisuse Hristoase. Îmi place asta la tine. Dar uneori mi-aș dori să joci câteva puncte ca astea...”, a declarat Djokovic la final despre adversarul său.

INCREDIBLE FROM NOVAK 🤯🇷🇸

✅ A set and 4-2 down in the second

✅ Visibly struggling with heat

✅ Saved a match point

Djokovic comes back from the brink against Alcaraz to win an epic third set and secure his 39th ATP 1000 title 😤🏆 #CincyTennis pic.twitter.com/gL1kuFTaGc