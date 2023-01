Gafa uluitoare comisă de Novak Djokovic la Australian Open: "Ah, da, este adevărat, îmi pare rău" VIDEO

Sârbul Novak Djokovic a fost întrebat despre jucătorii care încă sunt în concurs la Australian Open şi pe care i-ar putea întâlni în eventuale tururi următoare. Când a fost vorbit de Stefanos Tsitsipas, Djokovic a făcut o greşeală surprinzătoare.

"Cred că a jucat deja ultimele runde ale unui Grand Slam de mai multe ori, dar niciodată o finală. Mă înşel?", i-a întrebat pe jurnaliştii prezenţi în sală.

Da, greşeşte: grecul a jucat finala Roland-Garros 2021 chiar împotriva lui...Novak Djokovic.

O finală memorabilă de altfel, din moment ce sârbul a revenit de la 0-2 la seturi, pentru a se impune, scor 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Dar şi după meci spiritele au fost agitate, Tsitsipas întrebându-se despre celebra „pauză de toaletă” luată de Djokovic între setul doi şi al treilea, şi din care se întorsese transformat: „Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Când s-a întors, a devenit brusc un alt jucător”

"Ah, da, este adevărat, este adevărat. Îmi pare rău, îmi pare rău", a exclamat favoritul 4 de la Melbourne, când un jurnalist i-a adus aminte de acea finală.

La Melbourne, Tsitsipas este deja calificat în semifinale, în timp ce Djokovic va lupta, miercuri, pentru un loc în penultimul act cu rusul Andrei Rublev.

this is the most brutal diss of all time. Djokovic plays an all time classic 5-setter come back French Open final against Tsitsipas AND DOESN'T EVEN REMEMBER IT 😭😭😭 https://t.co/MgxBmzPoIU