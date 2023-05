Gestul cu care Novak Djokovic i-a enervat pe fanii de la Roland-Garros. Sârbul a fost huiduit VIDEO

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 3 mondial, a obţinut luni o calificare facilă în turul 2 al turneului la Roland Garros, învingându-l în trei seturi, 6-3, 6-2, 7-6 (7/1), pe debutantul american Aleksandar Kovacevic, locul 114 ATP.

Novak Djokovic, care este în căutarea unui al 23-lea titlu de Mare Şlem, un record, îl va întâlni în runda următoare pe ungurul Marton Fucsovics, locul 83 mondial.

Meciul cu Kovacevic a fost marcat și de un gest controversat al lui Djokovic, care s-a bucurat puțin prea entuziast după un punct câștigat, stârnind astfel un cor de fluierături și huiduieli din tribune.

"Magnific pentru Djokovic, dar nu înțeleg de ce anumiți spectatori îl fluieră. Are tot dreptul din lume să se bucure după un astfel de punct. Bănuiesc că, deși are 22 de Grand Slamuri, Nole nu a cucerit niciodată publicul francez pe de-a întregul, suporterii de la Paris au fost mereu înnebuniți după Rafa și Roger. Chiar și așa, este surprinzătoare reacția publicului după un asemenea punct", a explicat comentatorul englez al Eurosport, Simon Reed.

