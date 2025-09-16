Prima apariție a lui Novak Djokovic în țara de adopție. A fost primit cu urale VIDEO

Novak Djokovic a fost primit cu urale în noua sa țară. Marele campion a plecat din Serbia, unde actualul regim îl privește cu ostilitate.

Novak Djokovic a ținut partea celor care protestează de luni întregi în Serbia împotriva regimului condus de președintele Aleksandar Vučić.

Drept răspuns, presa loaială președintelui a spus despre Djokovic că este un trădător și un flas patriot, care susține revoluția colorată.

Djokovic n-a stat pe gânduri: și-a luat soția și copiii și a plecat în Grecia, la Atena. Sârbul și-a înscris copiii la o școală internațională și este mereu văzut în capitala elenă.

Recent, el a asistat la meciul dintre Stefanos Tstitsipas și Joao Fonseca, din Cupa Davis, fiind primit cu urale în tribune.

Djokovic s-a văzut la meci și cu Maria Sakkari.

Ads