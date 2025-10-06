Imagini incredibile cu Novak Djokovic, care a vomitat pe teren VIDEO

Novak Djokovic FOTO X @TakongWipa

Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, învingându-l în trei seturi, 4-6, 7-5, 6-3, pe germanul Yannick Haufmann, venit din calificări, într-un meci disputat duminică.

Djokovic (38 ani), fost lider al clasamentului mondial și favoritul numărul patru al competiției din China, s-a impus în fața lui Haufmann (locul 150 ATP) după două ore și 45 de minute de joc.

În timpul partidei, sârbul a fost surprins de două ori vomitând la marginea terenului, acuzând căldura extremă şi umiditatea.

Următorul adversar al lui 'Nole' va fi spaniolul Jaume Munar (41 ATP), care s-a impus la rândul său, cu 6-4, 5-7, 6-1, în fața japonezului Yoshihito Nishioka.

Novak Djokovic a cucerit de patru ori trofeul la turneul de la Shanghai în cursul carierei sale (2012, 2013, 2015 și 2018). Anul trecut, el a fost învins în finală de italianul Jannik Sinner.

