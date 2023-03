Interzis la Indian Wells și Miami, Novak Djokovic a reacționat: ”Nu vreau să fac asta”

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul doi mondial, a afirmat că nu are regrete în legătură cu faptul că nu a putut participa la turneele de la Indian Wells şi Miami din cauza refuzului său de a se vaccina împotriva Covid-19, dar speră că i se va permite să intre în Statele Unite în partea a doua a acestui an, pentru a juca la US Open, informează Reuters.

În prezent, Statele Unite interzic intrarea în ţară a cetăţenilor străini nevaccinaţi, dar se aşteaptă ca restricţia să fie ridicată în luna mai de autorităţile americane.

Djokovic, în vârstă de 35 de ani, a solicitat fără succes un permis special din partea guvernului SUA pentru a putea juca luna aceasta la Indian Wells şi Miami.

Ca urmare a absenţei sale de la cele două competiţii de categoria ATP Masters 1.000, sârbul a fost detronat din fotoliul de lider al clasamentului mondial de spaniolul Carlos Alcaraz, după ce acesta a cucerit trofeul la Indian Wells, duminică.

"Nu am regrete. Viaţa m-a învăţat că regretele doar te ţin pe loc şi, practic, te fac să trăieşti în trecut", a declarat Djokovic pentru postul american de televiziune CNN.

"Nu vreau să fac asta. De asemenea, nu vreau să trăiesc prea mult în viitor. Îmi doresc să fiu cât mai mult în momentul prezent, dar desigur să mă gândesc la viitor, să creez un viitor mai bun. Aşa că îl felicit pe Alcaraz. El merită absolut să revină pe primul loc mondial", a adăugat sârbul.

Djokovic a spus că este păcat că nu i s-a permis să concureze în SUA, unde s-a bucurat de mult succes anterior, cucerind trei dintre cele 22 de titluri de Mare Şlem din palmaresul său la US Open.

"Dar, în acelaşi timp, este decizia conştientă pe care am luat-o şi ştiam că există întotdeauna posibilitatea să nu merg acolo. Este starea actuală sau situaţia actuală, care sper că se va schimba pentru ultima parte a acestui an, pentru US Open. Acesta este cel mai important turneu pentru mine pe pământ american", a precizat "Nole".

Jucătorul sârb a subliniat că toată controversa legată de nevaccinarea sa nu i-a afectat entuziasmul pentru tenis: "De fapt, dimpotrivă, sunt la fel de entuziasmat ca întotdeauna, motivat ca întotdeauna pentru acest sport, familia mea, fundaţia mea, toate proiectele şi tot ceea ce fac în afara terenului".

"Demnitatea şi integritatea, şi să rămân fidel mie însumi şi convingerilor şi drepturile mele sunt mai presus de orice", a conchis Novak Djokovic.

