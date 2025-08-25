Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”

Autor: Teodor Serban
Luni, 25 August 2025, ora 09:45
450 citiri
Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”
Novak Djokovic FOTO X @DjokovicFan_

Novak Djokovic, locul 7 mondial, l-a învins pe americanul Learner Tien, numărul 50 ATP, scor 6-1, 7-6 [3], 6-2, şi s-a calificat în turul al doilea al US Open.

În turul doi, Djokovic va evolua cu un alt american, Zachary Svajda, venit din calificări şi locul 145 mondial.

Djokovic a stârnit îngrijorare, după un set doi în care nu s-a regăsit, aşa cum a spus chiar el.

„Am început foarte bine. La 20 de minute după începerea primului set, mă simţeam bine. Apoi, la începutul celui de-al doilea set, au fost schimburi lungi şi am început să mă simt mai puţin bine. Nu ştiu de ce. M-a surprins cât de rău m-am simţit în al doilea set.

Nivelul meu a scăzut şi am făcut multe greşeli care l-au readus în joc. Mă bucur că am reuşit să mă mobilizez pentru setul al treilea, care nu a fost atât de rău. Felul în care m-am simţit în setul al doilea mi-a îngreunat foarte mult viaţa pe teren.

Partea bună este că acum voi avea două zile de odihnă. Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat. Nu am nicio accidentare sau altceva. Nu reuşeam să-mi revin între puncte. Trebuia să dau tot ce aveam mai bun şi am reuşit în primul set. În al doilea, a fost o luptă pentru supravieţuire.

Dar, când a contat cu adevărat, am reuşit să trimit mingea în teren cu o dată mai mult decât el. Era mai degrabă o senzaţie generală, o incapacitate de a-mi reveni între puncte după schimburi lungi”, a declarat Djokovic.

Eșec pentru Novak Djokovic în primul meci de la US Open. Alte rezultate
Eșec pentru Novak Djokovic în primul meci de la US Open. Alte rezultate
Perechile Carlos Alcaraz/Emma Răducanu şi Novak Djokovic/Olga Danilovic, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt...
Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2. Britanica nu...
#Novak Djokovic, #US Open, #lupta, #supravietuire , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali a pus la zid trei jucători după rușinea cu FC Argeș: ”Bă, băiatule, credeam că ești fotbalist”
  2. Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”
  3. Sorana Cîrstea, cea mai mare urcare în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns românca
  4. Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
  5. Daria Silișteanu, performera României la Mondialele de înot: "Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct"
  6. Încă o umilință pentru campioana FCSB, bătută și de FC Argeș
  7. Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”
  8. Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
  9. ”România a zguduit Rio!” Medalie fantastică pentru gimnasta noastră la Mondiale, după 33 de ani
  10. Universitatea Craiova merge ceas și în Superliga: șase victorii la rând după meciul cu Petrolul