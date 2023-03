Lovituri scoase din joben! Spectacol făcut de Djokovic și Medvedev la Dubai VIDEO

Sârbul Novak Djokovic și rusul Daniil Medvedev s-au calificat în sferturile de finală la Dubai și s-ar putea întâlni în semifinale.

Liderul ATP a trecut fără emoții de olandezul Tallon Griekspoor, scor 6-2, 6-3 în 77 de minute.

În runda următoare, Djokovic va juca împotriva învingătorului din partida care-i opune pe rusul Pavel Kotov (138 ATP) şi polonezul Hubert Hurkacz (11 ATP, favorit nr. 5), recent câştigător al turneului de la Marsilia.

Și Daniil Medvedev a avut meci ușor cu Alexander Bublik, scor 6-4, 6-2. Rusul a încheiat meciul cu un serviciu din mână, care a fost returnat de kazah în afara terenului. "Sorry", i-a transmis Medvedev adversarului său la fileu.

Și Djokovic a avut o lovitură superbă.

