"Trădătorul" Djokovic a mai făcut o mutare controversată: a întors spatele Serbiei lui Vučić și a plecat din țară

Novak Djokovic și-a înscris copiii la o școală privată din Grecia, în timp ce familia sa se îndreaptă către o nouă viață în Grecia. Totul pe fondul disputei dintre Nole și actualul regim de la Belg.

Potrivit Tennis24, Djokovic și-a înscris fiul, Stefan (11 ani), și fiica, Tara (8 ani), la Saint Lawrence College, o școală britanică privată din Atena, și a găsit o locuință permanentă în sudul orașului.

El a fost zărit marți la Kavouri Tennis Club, jucând alături de fiul său în șlapi și făcând poze, și ia în considerare obținerea calității de membru permanent acolo sau la 91 Athens Riviera.

Speculațiile privind intenția lui Djokovic de a aplica pentru "viza de aur" a Greciei — care oferă rezidență în schimbul unei investiții — au crescut, iar Nole s-a întâlnit deja de două ori cu premierul Kyriakos Mitsotakis, cea mai recentă întâlnire având loc pe insula Tinos.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam, considerat de mult timp un erou național, a fost aspru criticat în ultimele luni de mass-media loială președintelui Aleksandar Vučić, după ce și-a exprimat solidaritatea cu protestatarii.

Aceste proteste au izbucnit în decembrie anul trecut, după prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, incident în care au murit 16 persoane. Studenții au acuzat presupusa corupție și au cerut schimbări politice.

Tabloidele sârbe au reacționat catalogându-l drept un „fals patriot” și acuzându-l că susține așa-numita „revoluție colorată”.

Reacția lui Djokovic l-a surprins în mod plăcut chiar și pe Cristian Tudor Popescu.

"Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia.

Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing, înăbușă cu brutalitate de luni de zile manifestațiile studenților și tinerilor sârbi împotriva corupției ucigătoare a regimului.

În loc să-și trăiască mulțumit glorificarea, ba chiar sanctificarea de către autorități, Novak se declară de partea protestatarilor, etichetați de Vučić ca revoluție colorată, manevrată de UE. Pentru asta, presa lui Vučić, căci sârboșii sunt la putere în Serbia, în România românoșii încă nu, îl numește deja trădător, rușinea țării, fals patriot, un nimeni. Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin...", a scris CTP.

